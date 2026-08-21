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Stadler Rail: contratto dal 117 milioni con Trasporti friburghesi
Al lavoro per la sostituzione dei vecchi convogli Domino che inizierà a fine 2028 con l’arrivo dei nuovi treni ogni due mesi.
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Fonte Ats
Stadler Rail: contratto dal 117 milioni con Trasporti friburghesi
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Stadler Rail: contratto dal 117 milioni con Trasporti friburghesi
Al lavoro per la sostituzione dei vecchi convogli Domino che inizierà a fine 2028 con l’arrivo dei nuovi treni ogni due mesi.
Stadler Rail: contratto dal 117 milioni con Trasporti friburghesi
Al lavoro per la sostituzione dei vecchi convogli Domino che inizierà a fine 2028 con l’arrivo dei nuovi treni ogni due mesi.
FRIBURGO - Stadler Rail ha ottenuto dai Trasporti pubblici friburghesi (TPF) un contratto da 117 milioni di franchi per la fornitura di 13 elettrotreni Flirt Evo a quattro casse.
Il primo convoglio entrerà in servizio sulla rete TPF nel dicembre 2028. Successivamente ne sarà consegnato uno ogni due mesi. I nuovi treni consentiranno di ritirare progressivamente i convogli Domino attualmente in servizio, indica un comunicato della società di trasporto.
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