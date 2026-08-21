Tumori pediatrici: in 50 anni la sopravvivenza dei bambini sfiora il 90%

Anche le modalità terapeutiche sono quindi diverse, poiché non si tratta delle stesse malattie, le età sono diverse e, infine, perché alcune decisioni terapeutiche per i bambini «avranno un impatto su questi pazienti tra 30, 40, 50 anni», conclude Diezi. Kuehni aggiunge: «La qualità della vita dopo la guarigione è fondamentale. È nostro dovere garantire che il bambino cresca in ottima salute, senza malattie croniche, senza recidive tumorali e senza sequele cognitive».

C'è ancora strada da fare

Ogni bambino ha beneficiato delle ricerche condotte finora e contribuisce a sua volta, grazie ai propri dati, a migliorare i risultati terapeutici per la prossima generazione. Kuehni si rammarica tuttavia: «Gli ostacoli amministrativi per la realizzazione di questi studi in Svizzera sono attualmente molto elevati».