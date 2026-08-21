Dopo Crans-Montana: al via la nuova direttiva antincendio

Secondo la nuova direttiva, un controllo deve essere effettuato una volta all'anno quando il rischio è ritenuto «elevato», in particolare per locali notturni, scuole o strutture medico-sociali. Per i rischi «medi» (ristoranti, cinema, chiese, ecc.), il controllo viene effettuato ogni tre anni. Quando il rischio è basso, ad esempio per i negozi di piccole o medie dimensioni, è previsto un controllo ogni cinque anni.

Infine, per gli edifici di altezza inferiore a 30 metri, adibiti esclusivamente ad uso abitativo, le ispezioni periodiche vengono effettuate dagli stessi proprietari.