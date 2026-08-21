VALLESE
Caduta fatale al Bettmerhorn: identificata la vittima
Si tratta di un 31enne: l'uomo era precipitato nel vuoto nei pressi della stazione di arrivo della cabinovia
Polizia cantonale Vallese
Fonte Polizia cantonale Vallese
Caduta fatale al Bettmerhorn: identificata la vittima
0 / 1
Caduta fatale al Bettmerhorn: identificata la vittima
Si tratta di un 31enne: l'uomo era precipitato nel vuoto nei pressi della stazione di arrivo della cabinovia
Caduta fatale al Bettmerhorn: identificata la vittima
Si tratta di un 31enne: l'uomo era precipitato nel vuoto nei pressi della stazione di arrivo della cabinovia
BETTMERALP (VS) - È stato formalmente identificato l'escursionista morto a causa di una caduta sul Bettmerhorn lo scorso 3 agosto. Si tratta di un cittadino sloveno di 31 anni,
L'escursionista, lo ricordiamo, ha perso la vita dopo essere precipitato nel vuoto nei pressi della stazione di arrivo della cabinovia del Bettmerhorn, a circa 2.500 metri di altitudine. Le cause della caduta sono ancora da chiarire e sono oggetto dell'inchiesta avviata dalle autorità.
A trovare l'uomo, già ferito, sono stati alcuni escursionisti, che hanno immediatamente dato l'allarme.
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!