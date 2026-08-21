Caduta fatale al Bettmerhorn: identificata la vittima

L'escursionista, lo ricordiamo, ha perso la vita dopo essere precipitato nel vuoto nei pressi della stazione di arrivo della cabinovia del Bettmerhorn, a circa 2.500 metri di altitudine. Le cause della caduta sono ancora da chiarire e sono oggetto dell'inchiesta avviata dalle autorità.

A trovare l'uomo, già ferito, sono stati alcuni escursionisti, che hanno immediatamente dato l'allarme.