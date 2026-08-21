Perde il controllo della moto e muore a 20 anni
Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi il giovane è deceduto a seguito delle ferite riportate
Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi il giovane è deceduto a seguito delle ferite riportate
OBERHOF - Giovedi 20 agosto, intorno alle 20:30, un motociclista di 20 anni è morto in seguito a un grave incidente avvenuto a Oberhof. Il giovane, che stava percorrendo la Benkenstrasse insieme a una motociclista della stessa età, ha presumibilmente perso il controllo della moto in una curva ed è finito contro il guardrail. La strada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire i soccorsi, il recupero dei mezzi e i rilievi.
Il 20enne dopo aver perso il controllo del veicolo è caduto nel prato adiacente. Il motociclista e il mezzo sono poi scivolati trasversalmente sulla carreggiata, fino all'impatto con il guardrail laterale. Il giovane è rimasto a terra, mentre la moto ha continuato a scivolare lungo la strada per diversi metri in discesa.
La motociclista che viaggiava dietro di lui ha immediatamente prestato soccorso e iniziato le manovre di rianimazione. I soccorritori intervenuti sul posto hanno proseguito le operazioni e trasportato il ferito in un ospedale nelle vicinanze. Nonostante i tentativi di salvarlo, il 20enne è morto in ospedale quella stessa sera a causa delle gravi ferite riportate.
La Polizia cantonale argoviese ha avviato gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica e le cause dell'incidente. Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti del gruppo incidenti per effettuare i rilievi. La Procura ha aperto un'indagine.
La Benkenstrasse è rimasta chiusa fino a poco prima dell'1:30 del mattino a causa delle operazioni di recupero e dei rilievi. I vigili del fuoco di Wölflinswil-Oberhof e Küttigen hanno predisposto una deviazione.