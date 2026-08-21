Perde il controllo della moto e muore a 20 anni

La motociclista che viaggiava dietro di lui ha immediatamente prestato soccorso e iniziato le manovre di rianimazione. I soccorritori intervenuti sul posto hanno proseguito le operazioni e trasportato il ferito in un ospedale nelle vicinanze. Nonostante i tentativi di salvarlo, il 20enne è morto in ospedale quella stessa sera a causa delle gravi ferite riportate.

La Polizia cantonale argoviese ha avviato gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica e le cause dell'incidente. Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti del gruppo incidenti per effettuare i rilievi. La Procura ha aperto un'indagine.