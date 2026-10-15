Svizzera meno sicura? Reati e truffe in forte aumento

Allo stesso tempo, i tassi di denuncia sono rimasti pressoché invariati. «Ciò significa che l'aumento della criminalità registrata non è attribuibile in primo luogo a una maggiore propensione a sporgere denuncia», afferma Dirk Baier, co-responsabile del progetto Crime Survey e professore presso la ZHAW. Alla tendenza generale fanno eccezione i reati di violenza sessuale, per i quali non è emersa una progressione del tasso di vittime.

Nel frattempo cresce l'insicurezza di fronte al crimine. L'83,1% del campione - sono state interrogate online 13'500 persone di età compresa tra 16 e 80 anni con residenza in tutta la Svizzera - si sente abbastanza o molto sicuro dopo il buio nella propria zona di residenza, una quota in calo rispetto all'87,6% del 2022. Allo stesso tempo è aumentata la percentuale di persone che negli ultimi dodici mesi hanno avuto concretamente paura di diventare vittime di un reato per strada. Inoltre più intervistati giudicano insufficiente la presenza della polizia nello spazio pubblico: il 37,9% contro il 28,9% del 2022. La fiducia nelle forze dell'ordine resta comunque elevata.