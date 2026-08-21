Cerca e trova immobili
Segnalaci
SVIZZERA

Sono Sofia e Noah i nomi più scelti in Svizzera nel 2025

In Ticino guidano la classifica Leonardo tra i maschi e Sofia tra le femmine. Bernasconi resta il cognome più diffuso alle nostre latitudini, mentre a livello svizzero si impone Müller.
Sono Sofia e Noah i nomi più scelti in Svizzera nel 2025
Deposit (simbolica)
Fonte Ats
di Redazione
Sono Sofia e Noah i nomi più scelti in Svizzera nel 2025
In Ticino guidano la classifica Leonardo tra i maschi e Sofia tra le femmine. Bernasconi resta il cognome più diffuso alle nostre latitudini, mentre a livello svizzero si impone Müller.

BERNA - Sofia e Noah sono stati i nomi più popolari tra i neonati in Svizzera nel 2025. Lo rende noto oggi l'Ufficio federale di statistica (UST). A completare il podio figurano Emma e Mia tra le bambine, e Liam e Gabriel tra i bambini.

Per Noah si tratta di una conferma: era già stato il nome più scelto nel 2010, 2011, dal 2013 al 2017 e dal 2021 al 2024. Sofia ha invece scalzato Emma, che aveva guidato la classifica nel 2011, 2012, 2014, 2017, 2018, 2022 e 2024.

In Ticino, tra i nomi maschili il più attribuito è stato ancora una volta Leonardo, seguito da Liam ed Enea. Sul fronte femminile guida Sofia, davanti a Emma e Alice.

Quanto ai cognomi della popolazione residente permanente, i primi tre posti a livello nazionale sono occupati, come già nel 2023 e nel 2024, da Müller, Meier e Schmid. Nella Svizzera italiana resta invece in testa Bernasconi.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
classificacognomineonatinoahnominomisofiaSvizzeraticino
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Un fiume sull'A2
LIVE
LUGANO
23 ore
53
166

Un fiume sull'A2

Se ne va una leggenda del Gambarogno
LIVE
LOCARNESE
2 gior

Se ne va una leggenda del Gambarogno

Strade chiuse, danni, torrenti e riali in piena
LIVE
CANTONE
18 ore
20
42

Strade chiuse, danni, torrenti e riali in piena

Donna morta nel lago, era la stessa che aveva postato le telefonate con Zali
LIVE
MELIDE
1 gior

Donna morta nel lago, era la stessa che aveva postato le telefonate con Zali

Se hai questi soldi sul conto, le banche ti considerano benestante
LIVE
SVIZZERA
2 gior
5
51

Se hai questi soldi sul conto, le banche ti considerano benestante

Tragico incidente: ticinese muore in gara sull’Isola di Man
LIVE
ISOLA DI MAN
1 gior
26

Tragico incidente: ticinese muore in gara sull’Isola di Man

Trovata morta nel Ceresio: era una grande animalista
LIVE
MELIDE
1 gior

Trovata morta nel Ceresio: era una grande animalista

Primi danni, ma il grosso è atteso per oggi
LIVE
CANTONE
1 gior
11
27

Primi danni, ma il grosso è atteso per oggi

Chiudere i battenti dopo 25 anni: «Abbiamo visto clienti piangere sapendo che andiamo via»
LIVE
BIASCA
1 gior
16

Chiudere i battenti dopo 25 anni: «Abbiamo visto clienti piangere sapendo che andiamo via»

Ferma al semaforo, le entra uno sconosciuto in macchina
LIVE
LUGANO
2 gior
103
176

Ferma al semaforo, le entra uno sconosciuto in macchina

Sardegna, bellinzonese muore in spiaggia: è l'artista Nando Snozzi
LIVE
CANTONE/ITALIA
1 gior
15

Sardegna, bellinzonese muore in spiaggia: è l'artista Nando Snozzi

Morta la donna delle telefonate con Zali: «Necessario fare piena luce»
LIVE
CANTONE
1 gior

Morta la donna delle telefonate con Zali: «Necessario fare piena luce»

Il pitone scomparso, le minacce social e poi il silenzio. L'etologo: «Ecco dove cercarlo»
LIVE
LOCARNO
19 ore
18
66

Il pitone scomparso, le minacce social e poi il silenzio. L'etologo: «Ecco dove cercarlo»

La frana che ha tagliato in due la Val Calanca
LIVE
VAL CALANCA
16 ore
17
25

La frana che ha tagliato in due la Val Calanca

Tragedia nel Ceresio, annega una 52enne
LIVE
MELIDE
2 gior

Tragedia nel Ceresio, annega una 52enne

Acqua alta (e fango) a Muralto
LIVE
LOCARNO
19 ore
10
28

Acqua alta (e fango) a Muralto

Un giorno dopo il ticinese Mauro Poncini, muore anche un padre di quattro figli
LIVE
ISOLA DI MAN
1 gior
43
72

Un giorno dopo il ticinese Mauro Poncini, muore anche un padre di quattro figli

Professione radiologo: un giorno e mezzo di lavoro, 90 mila franchi l'anno
LIVE
SVIZZERA
2 gior
47
145

Professione radiologo: un giorno e mezzo di lavoro, 90 mila franchi l'anno

Cantiere fermo, conti duplicati e ipoteche: nell'odissea di una famiglia ticinese
LIVE
LUGANO
2 gior
34

Cantiere fermo, conti duplicati e ipoteche: nell'odissea di una famiglia ticinese

Lago Maggiore, il fondo è stato toccato?
LIVE
CANTONE
1 gior
4
19

Lago Maggiore, il fondo è stato toccato?

«Siamo intifada»
LIVE
LUGANO
13 ore
107
378

«Siamo intifada»

Temporali sul Ticino, scattata l'allerta 4
LIVE
CANTONE
1 gior
1
24

Temporali sul Ticino, scattata l'allerta 4

«Sei soltanto un ipocrita»
LIVE
TENNIS
1 gior
8
39

«Sei soltanto un ipocrita»

La civiltà resta... in garage
LIVE
CHIASSO
2 gior
38
86

La civiltà resta... in garage

Rissa al McDonald's di Lamone: volano pugni e interviene la polizia
LIVE
LAMONE
2 gior
83

Rissa al McDonald's di Lamone: volano pugni e interviene la polizia

È sempre allerta: prima per la canicola, ora per i temporali
LIVE
CANTONE
1 gior
4
35

È sempre allerta: prima per la canicola, ora per i temporali

Domani arriva il Maccabi. Ma perché preoccupa così tanto?
LIVE
LUGANO
2 gior
188

Domani arriva il Maccabi. Ma perché preoccupa così tanto?

La tensione col vicino è così alta che teme di essere uccisa
LIVE
LOCARNESE
2 gior

La tensione col vicino è così alta che teme di essere uccisa

Quando l'arbitro ha chiesto a Messi di controllare Paredes
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
6
5

Quando l'arbitro ha chiesto a Messi di controllare Paredes

Alta tensione per FC Lugano contro Maccabi Tel Aviv: «Cantone e Comune si assumano le loro responsabilità»
LIVE
LUGANO
2 gior
132

Alta tensione per FC Lugano contro Maccabi Tel Aviv: «Cantone e Comune si assumano le loro responsabilità»

Auto ticinese travolge donna sulle strisce pedonali
LIVE
CONFINE
1 gior
14
30

Auto ticinese travolge donna sulle strisce pedonali

Ticinesi e svizzeri le pagano, le multe
LIVE
CONFINE
21 ore
28
41

Ticinesi e svizzeri le pagano, le multe

Condannato all'ergastolo il miliardario che fondò il colosso immobiliare Evergrande
LIVE
CINA
1 gior
4

Condannato all'ergastolo il miliardario che fondò il colosso immobiliare Evergrande

Speronamenti, fuga e arresto
LIVE
CONFINE
14 ore
28
62

Speronamenti, fuga e arresto

Coop sta per aprire nell'ex Globus
LIVE
LOCARNO
2 gior
15
30

Coop sta per aprire nell'ex Globus

Docente arrestato: svariate segnalazioni andate a vuoto su una decina d'anni
LIVE
BELLINZONA
2 gior

Docente arrestato: svariate segnalazioni andate a vuoto su una decina d'anni

Una bici "volante"
LIVE
LOSONE
19 ore
4
23

Una bici "volante"

Ritrovato il 21enne disperso nel Lario: era a 357 metri di profondità
LIVE
ITALIA
2 gior
28

Ritrovato il 21enne disperso nel Lario: era a 357 metri di profondità

«Quando ero più giovane, non mi importava cosa pensassero gli altri di me»
LIVE
CALCIO
19 ore
8
19

«Quando ero più giovane, non mi importava cosa pensassero gli altri di me»

Lugano-Maccabi, ecco dove sarà il presidio: «Siate presenti in molti e visibili fin da subito»
LIVE
LUGANO
2 gior
113
261

Lugano-Maccabi, ecco dove sarà il presidio: «Siate presenti in molti e visibili fin da subito»

«Stasera disertate la partita del Lugano»
LIVE
LUGANO
1 gior
78
214

«Stasera disertate la partita del Lugano»

Parla l'avvocato della donna delle chiamate con Zali: «Suicidio? Tendo a escluderlo»
LIVE
CANTONE
2 ore
27

Parla l'avvocato della donna delle chiamate con Zali: «Suicidio? Tendo a escluderlo»

Migros, tre partenze ai vertici annunciate nello stesso giorno
LIVE
SVIZZERA
2 gior
9
20

Migros, tre partenze ai vertici annunciate nello stesso giorno

Virata improvvisa per l’aereo di Embolo
LIVE
MERCATO
2 gior
7
11

Virata improvvisa per l’aereo di Embolo

Caso Zali, «versioni che non concordano»
LIVE
CANTONE
2 gior
5
43

Caso Zali, «versioni che non concordano»

Scontro frontale tra minibus e camion: 23 morti e cinque feriti
LIVE
BRASILE
1 gior

Scontro frontale tra minibus e camion: 23 morti e cinque feriti

«Sono dannatamente divorziato»
LIVE
CALCIO
2 gior
1
5

«Sono dannatamente divorziato»

Dopo lo scandalo sessuale, torna il festival del tantra: «Il consenso come regola»
LIVE
SVIZZERA
1 gior

Dopo lo scandalo sessuale, torna il festival del tantra: «Il consenso come regola»

Kyrgios positivo alla cocaina e sospeso: «Errore gravissimo»
LIVE
TENNIS
1 gior
30
51

Kyrgios positivo alla cocaina e sospeso: «Errore gravissimo»

«Embolo potrebbe rifarsi la verginità»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
2 gior
17

«Embolo potrebbe rifarsi la verginità»

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Uno studio per disegnare il futuro di Brienz/Brinzauls
LIVE
GRIGIONI
8 min

Uno studio per disegnare il futuro di Brienz/Brinzauls

Nevercrew: un murale per l'assistenza sanitaria nelle guerre
LIVE
GINEVRA
27 min

Nevercrew: un murale per l'assistenza sanitaria nelle guerre

Holcim rileva Fermacell: un accordo da 784 milioni
LIVE
SVIZZERA
1 ora

Holcim rileva Fermacell: un accordo da 784 milioni

Incendio in un appartamento, undici feriti
LIVE
SVIZZERA
1 ora

Incendio in un appartamento, undici feriti

Votazioni in vista: neutralità verso il no, testa a testa sull'alimentazione
LIVE
SVIZZERA
1 ora
11

Votazioni in vista: neutralità verso il no, testa a testa sull'alimentazione

Terribile incendio in un edificio di Thusis: cinque persone risultano disperse
LIVE
GRIGIONI
2 ore
1

Terribile incendio in un edificio di Thusis: cinque persone risultano disperse

Nuovo impianto nucleare svizzero: potrebbe costare da 14 a 43 miliardi di franchi
LIVE
SVIZZERA
8 ore
10
52

Nuovo impianto nucleare svizzero: potrebbe costare da 14 a 43 miliardi di franchi

Falde acquifere: saranno sufficienti per resistere a un'altra estate torrida?
LIVE
SVIZZERA
9 ore
7
6

Falde acquifere: saranno sufficienti per resistere a un'altra estate torrida?

Campagna sulla neutralità e Croce Rossa Svizzera: «Uso improprio del nome»
LIVE
VOTAZIONE 27 SETTEMBRE
16 ore
22

Campagna sulla neutralità e Croce Rossa Svizzera: «Uso improprio del nome»

«La neutralità svizzera ha perso la bussola»
LIVE
VOTAZIONI 27 SETTEMBRE
16 ore
18
105

«La neutralità svizzera ha perso la bussola»