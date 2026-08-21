Sono Sofia e Noah i nomi più scelti in Svizzera nel 2025
In Ticino guidano la classifica Leonardo tra i maschi e Sofia tra le femmine. Bernasconi resta il cognome più diffuso alle nostre latitudini, mentre a livello svizzero si impone Müller.
BERNA - Sofia e Noah sono stati i nomi più popolari tra i neonati in Svizzera nel 2025. Lo rende noto oggi l'Ufficio federale di statistica (UST). A completare il podio figurano Emma e Mia tra le bambine, e Liam e Gabriel tra i bambini.
Per Noah si tratta di una conferma: era già stato il nome più scelto nel 2010, 2011, dal 2013 al 2017 e dal 2021 al 2024. Sofia ha invece scalzato Emma, che aveva guidato la classifica nel 2011, 2012, 2014, 2017, 2018, 2022 e 2024.
In Ticino, tra i nomi maschili il più attribuito è stato ancora una volta Leonardo, seguito da Liam ed Enea. Sul fronte femminile guida Sofia, davanti a Emma e Alice.
Quanto ai cognomi della popolazione residente permanente, i primi tre posti a livello nazionale sono occupati, come già nel 2023 e nel 2024, da Müller, Meier e Schmid. Nella Svizzera italiana resta invece in testa Bernasconi.