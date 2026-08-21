Uno studio per disegnare il futuro di Brienz/Brinzauls

Le autorità di Brienz hanno organizzato ieri sera a Tiefencastel (GR) la 27a, e senza dubbio l'ultima, riunione informativa rivolta agli abitanti da quando il villaggio è minacciato e ha dovuto essere evacuato. Hanno voluto offrire nuove prospettive, ha dichiarato il sindaco uscente del Comune di Albula/Alvra, Daniel Albertin, che è rimasto in carica due anni in più del previsto a causa degli eventi.