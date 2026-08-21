Nevercrew: un murale per l'assistenza sanitaria nelle guerre

“Paper-thin” sviluppa una narrazione visiva attorno a un grande foglio di carta danneggiato, sospeso sopra un gruppo di persone che prestano e ricevono cure. Il foglio rimanda direttamente alla Risoluzione 2286 e, allo stesso tempo, assume la funzione simbolica di documento, tetto e fragile forma di riparo. Accartocciato e perforato dalla violenza, ciò che dovrebbe offrire protezione appare a sua volta vulnerabile, rendendo visibile la distanza tra i principi stabiliti sulla carta e la loro applicazione nella realtà.

All’interno di questa tensione, l’opera riflette sulla responsabilità, sull’impotenza e sulla fragilità dei sistemi da cui dipende la protezione. La vulnerabilità del foglio richiama quella delle persone rappresentate al di sotto di esso, esposte alla violenza anche mentre prestano cure e assistenza, mentre le tracce fotografiche incorporate nel documento introducono la memoria come forma di testimonianza e possibile resistenza. Le azioni individuali diventano così parte di una condizione condivisa più ampia, suggerendo che la cura, la protezione e la responsabilità non possano esistere soltanto come principi dichiarati, ma richiedano un impegno collettivo e azioni concrete.