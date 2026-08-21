La fortuna di un campione

E se in pista la sfida è ancora aperta, fuori dalla pista il britannico ha già conquistato un altro traguardo: costruire un impero enorme. Allibiti vero? Ma è tutto normale per un mito del volante. Mentre la nostra unica certezza è raggranellare qualche spicciolo per pagare il parcheggio, prepariamoci a vivere un GP d’Olanda a tutta. E come sempre, nel dubbio amletico, giù il piedone sul gas, sempre e comunque, alla prossima.