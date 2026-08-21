La fortuna di un campione
Milioni e... un impero costruito oltre la Formula 1
Dalla pista agli investimenti, dagli ingaggi milionari agli accordi commerciali: il pilota della Ferrari è oggi uno degli sportivi britannici più ricchi e influenti al mondo
Milioni e... un impero costruito oltre la Formula 1
Dalla pista agli investimenti, dagli ingaggi milionari agli accordi commerciali: il pilota della Ferrari è oggi uno degli sportivi britannici più ricchi e influenti al mondo
ZANDVOORT - Siamo nella settimana che per noi appassionati è come per un bimbo andare al luna park. Quella nella quale si riaccendono i motori e si torna in pista (forse per l'ultima volta) a Zandvoort. Poi dal 2027 questo fantastico circuito scomparirà dai radar - si vocifera puramente per questioni economiche - anche se gli spifferi da paddock fanno sapere che in futuro forse ci si ritornerà.
Oggi, però, ne “I Racconti della F1” puntiamo i riflettori su Lewis Hamilton, una sorta di gossip estivo mi viene da dire, nel senso che gli facciamo i conti in tasca. E ora seduti sulla seggiola che si parte.
Il britannico non è soltanto uno dei piloti più vincenti della storia della Formula 1, è anche uno degli sportivi più ricchi e influenti al mondo. Secondo le stime riportate dalla Sunday Times Rich List 2026, il patrimonio del sette volte campione del mondo si aggirerebbe intorno ai 435 milioni di sterline, circa 478 milioni di franchi o 586 milioni di dollari. Una cifra che lo inserisce tra i cittadini più ricchi del Regno Unito.
È importante sottolineare che si tratta di stime, perché il patrimonio reale di una personalità come Hamilton non è completamente pubblico.
Dove nasce la sua fortuna?
Una parte fondamentale arriva naturalmente dalla Formula 1. Nel corso degli anni Hamilton ha costruito contratti di valore eccezionale, ai quali si aggiungono bonus, premi e accordi commerciali. Il suo passaggio alla Ferrari ha ulteriormente aumentato l'attenzione sul suo valore economico. Alcune analisi hanno stimato in circa 90 milioni di euro l'impatto potenziale del britannico sul fatturato della Scuderia, anche se si tratta di una previsione e non di un dato ufficiale.
Ma Hamilton ha saputo costruire il proprio impero soprattutto fuori dalla pista.
Hamilton è un brand globale
Moda, lifestyle, automobili, entertainment e grandi sponsorizzazioni: il nome Hamilton è ormai un marchio internazionale. Nel corso della sua carriera, Lewis ha stretto partnership con alcuni dei brand più importanti del mondo e ha sviluppato investimenti e attività imprenditoriali diversificate.
Secondo diverse stime, in alcuni anni i suoi guadagni complessivi, considerando stipendio, bonus e sponsorizzazioni, hanno superato la soglia dei 100 milioni di dollari.
Numeri che spiegano perché Hamilton sia diventato molto più di un semplice pilota.
La ricchezza è solo una parte della sua leggenda
Il dato dei 435 milioni di sterline racconta una parte della storia. L'altra è rappresentata dalla capacità di Hamilton di trasformare il successo sportivo in un vero brand globale. Sette titoli mondiali, record, vittorie e una popolarità che va ben oltre il motorsport hanno creato un valore commerciale enorme.
Ora, con la Ferrari, Hamilton continua a inseguire il sogno dell'ottavo titolo mondiale.
E se in pista la sfida è ancora aperta, fuori dalla pista il britannico ha già conquistato un altro traguardo: costruire un impero enorme. Allibiti vero? Ma è tutto normale per un mito del volante. Mentre la nostra unica certezza è raggranellare qualche spicciolo per pagare il parcheggio, prepariamoci a vivere un GP d’Olanda a tutta. E come sempre, nel dubbio amletico, giù il piedone sul gas, sempre e comunque, alla prossima.