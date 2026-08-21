Julian Alaphilippe mette fine alla sua carriera

Alaphilippe aveva ancora un contratto di un anno con la formazione svizzera Tudor. Ma a 34 anni, non era praticamente più competitivo. Durante il Tour de France, non è riuscito a distinguersi in nessuna tappa, e la sua ultima vittoria da professionista risale a quasi un anno fa.

Julian Alaphilippe aveva conquistato il titolo mondiale della corsa in linea nel 2020 e 2021. Si era inoltre imposto nel 2019 nella Milano-Sanremo e aveva vinto tre volte la Freccia Vallone. Aveva anche fatto sensazione al Tour con sei vittorie di tappa e la maglia di miglior scalatore nel 2018. Nel 2019, aveva persino indossato la maglia gialla per 14 giorni, concludendo poi al quinto posto della classifica generale.