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CICLISMO

Julian Alaphilippe mette fine alla sua carriera

A 34 anni, il doppio campione del mondo francese si congeda dopo un'ultima stagione lontana dai suoi standard.
Julian Alaphilippe mette fine alla sua carriera
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di 20min.ch | Agence Keystone-ATS
Julian Alaphilippe mette fine alla sua carriera
A 34 anni, il doppio campione del mondo francese si congeda dopo un'ultima stagione lontana dai suoi standard.
SPORT: Risultati e classifiche

PARIGI - Julian Alaphilippe, doppio campione del mondo su strada, mette fine alla sua carriera con effetto immediato. Lo annuncia il quotidiano sportivo L’Équipe, secondo cui la star francese avrebbe deciso che il Tour de France 2026 sarebbe stata la sua ultima corsa.

Alaphilippe aveva ancora un contratto di un anno con la formazione svizzera Tudor. Ma a 34 anni, non era praticamente più competitivo. Durante il Tour de France, non è riuscito a distinguersi in nessuna tappa, e la sua ultima vittoria da professionista risale a quasi un anno fa.

Julian Alaphilippe aveva conquistato il titolo mondiale della corsa in linea nel 2020 e 2021. Si era inoltre imposto nel 2019 nella Milano-Sanremo e aveva vinto tre volte la Freccia Vallone. Aveva anche fatto sensazione al Tour con sei vittorie di tappa e la maglia di miglior scalatore nel 2018. Nel 2019, aveva persino indossato la maglia gialla per 14 giorni, concludendo poi al quinto posto della classifica generale.

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