Serie A, la griglia di Orlando Urbano: «Inter davanti, poi Napoli, Juventus e Roma»

Ticino, terra di appassionati di Serie A... Chi parte favorita? «Assolutamente l'Inter, che si presenta al via ancora nei panni della favorita. Non credo sia una squadra vecchia, anzi... I pezzi da novanta hanno la loro esperienza e, nel momento del bisogno, verranno fuori. È un gruppo rodato e Chivu è stato in grado di dare un'impronta molto moderna. Marotta e Ausilio sono quelli che ogni anno riescono a creare un bel mix all'interno della rosa».

Chi arriverà dietro ai nerazzurri? «La Juve la vedo bene. Con Giovanni Carnevali come amministratore delegato, magari non darà i suoi frutti nell'immediato, ma a lungo termine penso che potrà tornare a competere con l'Inter. Vedo lungimiranza e programmazione: mi piace come stanno lavorando a Torino. Con Vicario e Kolo Muani hanno messo a segno due colpi importanti».