Il nuovo fenomeno dei 100m Ajayi a Bellinzona
Gara dei 100m uomini da Diamond League al GalAthletics Bellinzona: con il nigeriano anche il neo-campione europeo Romell Glave, Eseme, Omanyala, De Grasse, Simbine, Baker e Blake.
BELLINZONA - Si preannunciano dei 100 metri velocissimi quelli del GalAthletics Bellinzona, in programma domenica 30 agosto allo Stadio Comunale con tutti gli atleti della prima batteria sotto i 10 secondi in questa stagione.
Ai blocchi di partenza Kayinsola Ajayi, 22enne nigeriano e nuovo fenomeno della velocità mondiale: in questa stagione ha corso due volte in 9”84, nuovo record nazionale, ed è l’unico atleta ad aver conquistato due vittorie in Diamond League nel 2026 (Eugene e Londra). A sfidarlo sarà il neo-campione europeo Romell Glave, protagonista a Birmingham con l’oro sia nei 100m che nella 4x100m e autore quest’anno di 9”97.
Grande attesa anche per Emmanuel Eseme, vincitore dei Giochi del Commonwealth 2026 con il nuovo record personale di 9”83, e per il keniano Ferdinand Omanyala, SB 9”94, vincitore quest’anno della Diamond League di Xiamen e secondo a Shanghai.
Una gara di livello mondiale completata da un grande atleta, da sempre affezionato al meeting ticinese, Andre De Grasse (SB 9”95) campione olimpico dei 200m e campione mondiale della 4x100m; torna a Bellinzona anche Akani Simbine, SB 9”97 e quarto nei 100m ai Giochi Olimpici di Parigi; ai blocchi di partenza anche lo statunitense Ronnie Baker, SB 9”88 e vincitore in carriera di otto tappe di Diamond League e il giamaicano Ackeem Blake, SB 9”94 e vincitore della finale di Diamond League 2024.
A rappresentare la Svizzera ci saranno Timothé Mumenthaler, medaglia di bronzo su 200 m agli Europei di Birmingham, e William Reais, campione svizzero in carica, per i quali si è deciso di inserire un’altra batteria di grande livello internazionale con altri atleti sotto i 10” che correranno accanto ai due rossocrociati. Una sfida che porterà sulla pista del Comunale alcuni dei migliori sprinter del panorama mondiale e che si candida ad essere uno dei momenti più attesi del GalAthletics Bellinzona 2026.
La giornata del GalAthletics inizierà già alle 16:00 con l’apertura del Villaggio esterno allo stadio, dove il pubblico troverà griglia, food truck, intrattenimento e attività per tutta la famiglia. Il Villaggio resterà attivo anche dopo la conclusione delle gare.
Alle 17:00 inizierà il Pre Meeting, mentre alle 18:10 prenderà il via il Meeting internazionale. La conclusione dell’evento è prevista alle 20:10, con un orario pensato anche per consentire alle famiglie un comodo rientro a casa. Raggiungere lo Stadio Comunale sarà inoltre ancora più semplice: il biglietto del GalAthletics permette di viaggiare gratuitamente in seconda classe su tutti i mezzi pubblici della Comunità Tariffale Arcobaleno, in Ticino e nel Moesano, per recarsi all’evento.
Tutte le informazioni utili e i biglietti sono disponibili sul sito ufficiale galathletics.ch.