Il nuovo fenomeno dei 100m Ajayi a Bellinzona

Ai blocchi di partenza Kayinsola Ajayi, 22enne nigeriano e nuovo fenomeno della velocità mondiale: in questa stagione ha corso due volte in 9”84, nuovo record nazionale, ed è l’unico atleta ad aver conquistato due vittorie in Diamond League nel 2026 (Eugene e Londra). A sfidarlo sarà il neo-campione europeo Romell Glave, protagonista a Birmingham con l’oro sia nei 100m che nella 4x100m e autore quest’anno di 9”97.