Sierre, orizzonte 2029 per la promozione

Tra le priorità figura l'aumento della capienza dell'impianto, che dovrà raggiungere i 5'000 posti richiesti dalla National League. Il progetto prevede inoltre il miglioramento delle condizioni di accoglienza e della gestione della struttura, oltre alla modernizzazione di diversi impianti tecnici.

L'iniziativa ha già ricevuto un riscontro positivo dai vertici della National League. «Il Sierre ci ha presentato un progetto serio, concreto e ambizioso, che si inserisce pienamente nella prospettiva di una promozione», ha dichiarato Denis Vaucher, CEO della Lega, citato nel comunicato del club vallesano.