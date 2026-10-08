Sierre, orizzonte 2029 per la promozione
Il club vallesano rinuncia a una candidatura già da quest'anno per modernizzare la vetusta pista Graben. «L'obiettivo è salire nella stagione 2028-29»
SIERRE - Il Sierre guarda alla National League. Il club vallesano punta a entrare nell'élite dell'hockey svizzero a partire dalla stagione 2028-2029. Per raggiungere questo obiettivo, ha deciso di non presentare una candidatura già quest'anno, preferendo concentrarsi sull'adeguamento della propria infrastruttura. Lo ha annunciato giovedì attraverso un comunicato.
Il campione in carica della Swiss League intende presentare un dossier per ottenere la licenza nell'autunno del 2027, in vista di una possibile promozione sportiva nella stagione successiva. Un percorso che richiederà importanti interventi alla pista Graben, attualmente non conforme a tutti i requisiti della massima divisione.
Tra le priorità figura l'aumento della capienza dell'impianto, che dovrà raggiungere i 5'000 posti richiesti dalla National League. Il progetto prevede inoltre il miglioramento delle condizioni di accoglienza e della gestione della struttura, oltre alla modernizzazione di diversi impianti tecnici.
L'iniziativa ha già ricevuto un riscontro positivo dai vertici della National League. «Il Sierre ci ha presentato un progetto serio, concreto e ambizioso, che si inserisce pienamente nella prospettiva di una promozione», ha dichiarato Denis Vaucher, CEO della Lega, citato nel comunicato del club vallesano.
L'ambizione del Sierre è dunque quella di conquistare un posto nella massima categoria continuando inizialmente a giocare a Graben, senza attendere la realizzazione della futura Valais Arena. «L'obiettivo è di arrivare nella Valais Arena con un progetto già solidamente installato al più alto livello», sottolinea la società. La promozione resta comunque subordinata al raggiungimento degli obiettivi sportivi e all'ottenimento della necessaria licenza.