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HCAP - L’ANALISI

La via è tracciata

Tutto parte dalla fase difensiva
La via è tracciata
Freshfocus
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
+7
La via è tracciata
Tutto parte dalla fase difensiva
Tapola ha plasmato l'Ambrì. Se gli attaccanti faranno il loro dovere, i tifosi potrebbero divertirsi molto.
National League03.10.2026
Friborgo
1 - 2
Ambrì
HOCKEY: Risultati e classifiche

AMBRÌ - Tre punti in una settimana, caratterizzata da una prestazione opaca, quella offerta con il Davos, una pessima, quella firmata contro il Langnau, e una pulitissima, quella di Friborgo: ad Ambrì possono essere soddisfatti?

Tirate le somme, anche se a livello aritmetico la “media” è modesta, la risposta è affermativa. Per quello che sta ancora dicendo la classifica, che vede i leventinesi occupare il quarto posto insieme proprio con il Friborgo e l'Ajoie, a una lunghezza dalla coppia composta da Langnau e Ginevra, e per quanto successo alla BCF Arena. 

HCAP
L'Ambrì ringhia, si blinda e sbanca la tana del Dragone

Se giovedì i biancoblù hanno giocato la peggior partita della stagione, appena 48 ore dopo ne hanno invece prodotto una ottima. In emergenza, tenuto conto dell’assenza di Heed (ma anche della squalifica di Borradori), hanno infatti dimostrato di aver ritrovato quell’attenzione che aveva caratterizzato le loro primissime uscite stagionali. In un periodo - breve per carità - nel quale Järventie ha tirato il fiato (un assist in 180’ dopo le meraviglie delle prime sei recite), hanno quindi riassaporato il successo puntando sulla solidità. Niente fronzoli, grande applicazione. Così Wüthrich è stato a lungo protetto da uno scudo difensivo quasi insuperabile e il solo gol incassato non gli ha fatto passare il sorriso. 

Forse un po’ scarico dopo lo sprint iniziale culminato con la vittoria nel derby, contro il Friborgo l’Ambrì ha nuovamente mostrato quell’“identità” per costruire la quale Tapola ha lavorato moltissimo negli ultimi mesi. Un marchio di fabbrica non semplice da sfoggiare ogni volta che si scende in pista ma che, le prove ci sono, può portare a risultati importanti. Soprattutto quando il lavoro difensivo viene premiato con i guizzi dei singoli. E in questo sono fondamentali le prestazioni del già citato Järventie, di Joly ma anche di Pestoni, al debutto nel weekend. Trovata la forma richiesta dallo staff tecnico (e, di conseguenza, un posto nel line-up), pur in un ruolo non centrale con i suoi colpi e la sua esperienza Inti potrebbe rivelarsi determinante per i biancoblù. Per una squadra partita con il timore di doversi giocare con l’Ajoie l’ultimo posto della classifica e invece dimostratasi pronta a lottare per qualcosa in più.

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CLASSIFICA
National League
PLPuntiWLGFGAGDFORM
1Zurigo82380341816
2Ginevra10186430273
3Langnau9155434295
4Ambrì914542530-5
5Ajoie9145428271
6Friborgo9145427225
7Davos9134524240
8Lausanne HC912452832-4
9SC Rapperswil-Jona Lakers911452735-8
10Zugo6103322148
11Bienne810352728-1
12Berna79252123-2
13Lugano783426260
14EHC Kloten96271836-18
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 05.10.2026 07:10
ambrìhcaphockeynational league
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