La via è tracciata

Se giovedì i biancoblù hanno giocato la peggior partita della stagione, appena 48 ore dopo ne hanno invece prodotto una ottima. In emergenza, tenuto conto dell’assenza di Heed (ma anche della squalifica di Borradori), hanno infatti dimostrato di aver ritrovato quell’attenzione che aveva caratterizzato le loro primissime uscite stagionali. In un periodo - breve per carità - nel quale Järventie ha tirato il fiato (un assist in 180’ dopo le meraviglie delle prime sei recite), hanno quindi riassaporato il successo puntando sulla solidità. Niente fronzoli, grande applicazione. Così Wüthrich è stato a lungo protetto da uno scudo difensivo quasi insuperabile e il solo gol incassato non gli ha fatto passare il sorriso.

Forse un po’ scarico dopo lo sprint iniziale culminato con la vittoria nel derby, contro il Friborgo l’Ambrì ha nuovamente mostrato quell’“identità” per costruire la quale Tapola ha lavorato moltissimo negli ultimi mesi. Un marchio di fabbrica non semplice da sfoggiare ogni volta che si scende in pista ma che, le prove ci sono, può portare a risultati importanti. Soprattutto quando il lavoro difensivo viene premiato con i guizzi dei singoli. E in questo sono fondamentali le prestazioni del già citato Järventie, di Joly ma anche di Pestoni, al debutto nel weekend. Trovata la forma richiesta dallo staff tecnico (e, di conseguenza, un posto nel line-up), pur in un ruolo non centrale con i suoi colpi e la sua esperienza Inti potrebbe rivelarsi determinante per i biancoblù. Per una squadra partita con il timore di doversi giocare con l’Ajoie l’ultimo posto della classifica e invece dimostratasi pronta a lottare per qualcosa in più.