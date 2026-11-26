Durante il vernissage sarà presentato anche il nuovo sito www.lavalledeifulmini.ch, che raccoglie il progetto, le esposizioni, i bollettini dedicati agli eventi meteorologici e una selezione di opere disponibili come fine art print, canvas e lightbox LED.

Con La Valle dei Fulmini, Yari Copt documenta dal 2019 temporali, fulmini e paesaggi notturni tra il sud delle Alpi e il Nord Italia. Il progetto è cresciuto attraverso esposizioni, servizi televisivi, contenuti editoriali e collaborazioni con realtà meteorologiche e territoriali.