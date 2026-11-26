"La Valle dei Fulmini" illumina Besso
Il vernissage dell'esposizione temporanea di Yari Copt è in programma giovedì 3 dicembre
Il vernissage dell'esposizione temporanea di Yari Copt è in programma giovedì 3 dicembre
LUGANO - Dodici fotografie di temporali e paesaggi notturni prendono vita in lightbox LED retroilluminate. Giovedì 3 dicembre, dalle 17.30, lo Studio B42 di via Besso 42 a Lugano ospita il vernissage di "La Valle dei Fulmini – SHOW 002", esposizione temporanea dedicata alle opere fotografiche di Yari Copt, che sarà presente all'apertura.
In mostra ci sono 12 quadri lightbox LED retroilluminati: le immagini più rappresentative del progetto affiancate ad alcuni scatti inediti degli ultimi due anni. La luce diventa parte integrante dell'opera e fa emergere la struttura dei fulmini, la profondità dei cieli notturni e il rapporto tra paesaggio alpino e fenomeni atmosferici.
Accanto alla dimensione artistica, "SHOW 002" propone una parte divulgativa sulla natura dei temporali, sulla formazione dei fulmini e sull'attività elettrica nel territorio. Fotografia, meteorologia, paesaggio e scienza si incontrano anche grazie ai contenuti e ai dati nati dalle collaborazioni con MeteoSvizzera e Meteorage.
«Fotografare un fulmine significa leggere il cielo, anticipare una tempesta, trovare la sua traiettoria e capire quando aspettare e quando ritirarsi - spiega Copt -. Significa imparare a danzare con la tempesta».
Il progetto
La Valle dei Fulmini è un progetto fotografico nato in Ticino nel 2019, sul versante meridionale delle Alpi svizzere. Nasce dalla fascinazione per i paesaggi notturni e si sviluppa attorno a un elemento imprevedibile: la ricerca dei temporali.
Gran parte delle immagini viene realizzata di notte nel sud della Svizzera italiana, dove aria calda, umidità e geografia alpina si combinano spesso generando fenomeni intensi. Fotografare un fulmine non significa semplicemente puntare la macchina fotografica verso il cielo: servono preparazione meteorologica, lettura del territorio, movimento attorno alla tempesta e attenzione costante alla sicurezza.
Ogni fotografia cattura un evento che dura una frazione di secondo e che non si ripeterà mai nello stesso modo. Ne nasce un archivio visivo in continua evoluzione, dove estetica, documentazione e conoscenza scientifica si incontrano.
Da Riva San Vitale a Lugano
Dopo la prima esposizione a Riva San Vitale, "SHOW 002" porta il progetto a Lugano in una forma aggiornata e immersiva. Le dodici opere retroilluminate trasformano lo spazio dello Studio B42 in un paesaggio notturno, mettendo in dialogo immagini iconiche e nuove fotografie delle stagioni 2025 e 2026.
Durante il vernissage sarà presentato anche il nuovo sito www.lavalledeifulmini.ch, che raccoglie il progetto, le esposizioni, i bollettini dedicati agli eventi meteorologici e una selezione di opere disponibili come fine art print, canvas e lightbox LED.
Con La Valle dei Fulmini, Yari Copt documenta dal 2019 temporali, fulmini e paesaggi notturni tra il sud delle Alpi e il Nord Italia. Il progetto è cresciuto attraverso esposizioni, servizi televisivi, contenuti editoriali e collaborazioni con realtà meteorologiche e territoriali.
L'esposizione resta aperta per tutto il mese di dicembre 2026. Le visite sono possibili su appuntamento e il giovedì sera alla presenza dell'artista, tranne il 24 dicembre. L'ingresso è libero.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!