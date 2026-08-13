Nel 2027 si terrà nella località di Burgas
Per la prima volta nella storia, il festival approda in una città bulgara sul Mar Nero dopo la storica vittoria di Dara.
Per la prima volta nella storia, il festival approda in una città bulgara sul Mar Nero dopo la storica vittoria di Dara.
SOFIA - L’Eurovision Song Contest 2027 si terrà a Burgas, città bulgara affacciata sul Mar Nero. Lo hanno annunciato l’Unione europea di radiodiffusione (EBU) e l’emittente pubblica bulgara BNT, organizzatori della prossima edizione.
La località turistica ha avuto la meglio sulla capitale Sofia. La finale è prevista per il 15 maggio 2027.
Sarà un’edizione storica per la Bulgaria, che ospiterà per la prima volta l’Eurovision dopo la vittoria conquistata nel 2026 da Dara con «Bangaranga». Dopo Vienna, sede dell’edizione di quest’anno, il concorso si sposterà dunque per la prima volta in una città sul mare.
Città sul Mar Nero
Con circa 200.000 abitanti, Burgas è la quarta città più grande della Bulgaria e uno dei principali centri economici e culturali del sud-est del Paese. Sorge a circa 360 chilometri da Sofia e, con la sua posizione sul Mar Nero, è una delle principali destinazioni turistiche bulgare.
La città è nota anche per la sua vocazione balneare e per la vita notturna delle località nei dintorni, tra cui Sunny Beach. Il Giardino del Mare, il principale parco cittadino, si sviluppa per circa cinque chilometri lungo la costa, con vista sulla baia di Burgas.
A ospitare l’Eurovision sarà probabilmente l’Arena Burgas, inaugurata nel 2023 e in grado di accogliere fino a 15.000 spettatori per i concerti. Anche i collegamenti giocano a favore della città: l’aeroporto di Burgas è infatti il secondo più trafficato della Bulgaria dopo quello della capitale.