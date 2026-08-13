Nel 2027 si terrà nella località di Burgas

Sarà un’edizione storica per la Bulgaria, che ospiterà per la prima volta l’Eurovision dopo la vittoria conquistata nel 2026 da Dara con «Bangaranga». Dopo Vienna, sede dell’edizione di quest’anno, il concorso si sposterà dunque per la prima volta in una città sul mare.

Città sul Mar Nero

Con circa 200.000 abitanti, Burgas è la quarta città più grande della Bulgaria e uno dei principali centri economici e culturali del sud-est del Paese. Sorge a circa 360 chilometri da Sofia e, con la sua posizione sul Mar Nero, è una delle principali destinazioni turistiche bulgare.