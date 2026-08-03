Il box office svizzero ha un nuovo re
Il dominio di "Odissea" di Nolan si è già concluso: il film più visto in Svizzera nel fine settimana è stato "Spider-Man: Brand New Day"
ZURIGO - C'è un nuovo re del box office cinematografico svizzero. Il dominio di Christopher Nolan e del suo kolossal "Odissea" si è già interrotto - e per scalzare l'eroe omerico ci voleva un supereroe.
Il film più visto in Svizzera nello scorso fine settimana è, infatti, "Spider-Man: Brand New Day", che vede di nuovo Tom Holland nei panni dell'Uomo Ragno. Nel cast troviamo anche Zendaya, Sadie Sink e Jon Bernthal.
I dati sono notevoli: da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto il film di Sony Pictures ha totalizzato 76'247 spettatori nella Svizzera tedesca, 32'216 in Romandia e 4'623 in Ticino. "Odissea" si è fermato a poco più della metà in tutte le regioni linguistiche, ma il gap è fisiologico ed è dovuto alla minore presenza di sale che proiettano il film di Nolan, sia alla sua programmazione più estesa nel tempo.