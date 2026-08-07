È morta Abbe Lane

LOS ANGELES - Si è spenta a 93 anni Abbe Lane, attrice, cantante e showgirl statunitense che tra gli anni Cinquanta e Sessanta divenne uno dei volti più amati dello spettacolo internazionale. La sua morte risale al 25 aprile, nella sua abitazione di Los Angeles, dove è deceduta per cause naturali. La notizia è stata resa pubblica soltanto nelle ultime ore dal figlio Steven Leff, che l'ha confermata al The Hollywood Reporter.