È morta Abbe Lane
Aveva 92 anni. La morte risale ad aprile ma si è saputa solo oggi. La sexy star americana che scandalizzò gli anni cinquanta
Aveva 92 anni. La morte risale ad aprile ma si è saputa solo oggi. La sexy star americana che scandalizzò gli anni cinquanta
LOS ANGELES - Si è spenta a 93 anni Abbe Lane, attrice, cantante e showgirl statunitense che tra gli anni Cinquanta e Sessanta divenne uno dei volti più amati dello spettacolo internazionale. La sua morte risale al 25 aprile, nella sua abitazione di Los Angeles, dove è deceduta per cause naturali. La notizia è stata resa pubblica soltanto nelle ultime ore dal figlio Steven Leff, che l'ha confermata al The Hollywood Reporter.
Con la sua inconfondibile chioma rossa, il carattere travolgente e una sensualità che all'epoca fece discutere, Abbe Lane – all'anagrafe Abigail Francine Lassman – riuscì a costruire una carriera capace di attraversare cinema, musica, teatro e televisione, lasciando un'impronta importante soprattutto nella commedia italiana degli anni cinquanta. La sua immagine di "femme fatale", se da una parte conquistò il pubblico maschile, dall'altra suscitò anche polemiche per una sensualità giudicata eccessiva secondo i canoni del tempo.
Dagli esordi a Broadway al successo internazionale
Nata a Brooklyn il 14 dicembre 1932 e cresciuta a Manhattan in una famiglia ebrea, iniziò giovanissima nel mondo dello spettacolo come interprete radiofonica. Dopo gli studi artistici debuttò a Broadway, dove si mise rapidamente in luce come cantante e ballerina.
La svolta arrivò grazie all'incontro con il celebre direttore d'orchestra Xavier Cugat, autentica leggenda della musica latinoamericana negli Stati Uniti. Colpito da una sua esibizione, la volle nella propria orchestra. Tra i due nacque anche una relazione sentimentale che sfociò nel matrimonio nel 1952, trasformandoli in una delle coppie più celebri dello show business dell'epoca.
Per oltre dieci anni Abbe Lane fu la voce dell'orchestra di Cugat, contribuendo al successo internazionale di ritmi come mambo, rumba e cha cha cha attraverso tournée negli Stati Uniti e in Europa.
Un matrimonio difficile
Dietro l'immagine glamour della coppia si celava però una realtà molto diversa. Nel libro autobiografico But Where Is Love?, pubblicato nel 1993, l'artista raccontò di aver vissuto anni segnati da un rapporto soffocante e da continue violenze psicologiche.
In diverse interviste spiegò come il marito controllasse ogni aspetto della sua vita quotidiana, imponendole decisioni e limitandone la libertà personale. Il matrimonio terminò con il divorzio nel 1964. Nello stesso anno sposò l'agente artistico Perry Leff, con il quale rimase fino alla morte di lui, avvenuta nel 2020.
Hollywood e il grande successo in Italia
Parallelamente all'attività musicale, Abbe Lane sviluppò una brillante carriera cinematografica a Hollywood, lavorando con attori come Glenn Ford, Cornel Wilde, Van Heflin e Audie Murphy.
Fu però il cinema italiano a regalarle una straordinaria popolarità in Europa. A partire dalla metà degli anni Cinquanta partecipò a numerose produzioni accanto ad alcuni dei più grandi interpreti del nostro cinema.
Il pubblico la ricorda soprattutto nei film con Totò, come Totò, Vittorio e la dottoressa e Totò, Eva e il pennello proibito, ma anche per le collaborazioni con Vittorio De Sica, Alberto Sordi, Walter Chiari, Ugo Tognazzi, Louis de Funès e Mario Carotenuto.
Una presenza fissa anche in televisione
Il legame con l'Italia non si limitò al grande schermo. Abbe Lane fu infatti protagonista di diversi programmi televisivi della Rai, tra cui Casa Cugat, Il Giocondo e Controcanale, dove affiancò Corrado.
Nel 1981 interpretò inoltre I Love New York, sigla conclusiva del programma Te la do io l'America condotto da Beppe Grillo. Molti anni più tardi, nel 2008, tornò sugli schermi Rai come ospite della trasmissione Tutti pazzi per la tele, ricevendo un caloroso tributo dal pubblico italiano.
Negli Stati Uniti continuò intanto una lunga carriera televisiva partecipando a trasmissioni storiche come The Ed Sullivan Show, The Tonight Show Starring Johnny Carson, The Dean Martin Show e a numerose serie di successo.
Il riconoscimento di Hollywood
Oltre alla televisione e al cinema, Broadway rimase sempre una parte importante della sua attività artistica. Incise numerosi album e collaborò con musicisti di fama internazionale come Tito Puente, affermandosi anche come interprete della musica leggera americana.
La sua popolarità fu tale da essere citata perfino nel celebre musical Bye Bye Birdie, mentre per il contributo dato alla televisione statunitense le venne dedicata una stella sulla Hollywood Walk of Fame, uno dei massimi riconoscimenti dello spettacolo americano.