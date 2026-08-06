Fan, fiori e lacrime davanti alla casa di Guccini
Un pellegrinaggio discreto e spontaneo a Pavana
PAVANA - Mentre all'interno della casa di Francesco Guccini, a Pavana, la famiglia si raccoglie nel dolore - con la moglie Raffaella, la figlia Teresa con il compagno e il figlio e gli altri parenti che arrivano alla spicciolata nel massimo riserbo - all'esterno sono i fan a rendere omaggio al cantautore scomparso oggi a 86 anni.
Davanti all'abitazione, senza clamore e in silenzio, continuano ad arrivare persone da diverse città italiane per lasciare un fiore, un biglietto o semplicemente fermarsi qualche minuto davanti alla casa dell'artista che ha raccontato l'Appennino e l'Italia attraverso le sue canzoni.
Due ragazze arrivate da Pistoia hanno deposto un mazzo di fiori con un messaggio semplice: «Buon viaggio Francesco«. Una coppia di Torino, in vacanza in camper sul lago di Suviana, ha voluto fare una deviazione in motorino per salutarlo un'ultima volta. C'è anche una coppia di Castiglione dei Pepoli: lui, con gli occhi lucidi e la voce rotta dall'emozione, si è fermato in silenzio davanti alla casa del cantautore.
Un pellegrinaggio discreto e spontaneo, fatto di ricordi, gratitudine e affetto, mentre Pavana vive una giornata di lutto per l'uomo che più di ogni altro l'ha resa nota in tutta Italia.