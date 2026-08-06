Fan, fiori e lacrime davanti alla casa di Guccini

Due ragazze arrivate da Pistoia hanno deposto un mazzo di fiori con un messaggio semplice: «Buon viaggio Francesco«. Una coppia di Torino, in vacanza in camper sul lago di Suviana, ha voluto fare una deviazione in motorino per salutarlo un'ultima volta. C'è anche una coppia di Castiglione dei Pepoli: lui, con gli occhi lucidi e la voce rotta dall'emozione, si è fermato in silenzio davanti alla casa del cantautore.

Un pellegrinaggio discreto e spontaneo, fatto di ricordi, gratitudine e affetto, mentre Pavana vive una giornata di lutto per l'uomo che più di ogni altro l'ha resa nota in tutta Italia.