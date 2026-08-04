Dublino saluta Glen Hansard
Folla e artisti ai funerali del musicista irlandese morto a 56 anni in un incidente stradale
Folla e artisti ai funerali del musicista irlandese morto a 56 anni in un incidente stradale
DUBLINO - Numerosi fan e diverse celebrità hanno dato l’ultimo saluto a Glen Hansard nella sua Dublino. Secondo l’agenzia di stampa PA, centinaia di persone si sono radunate attorno alla cattedrale di St. Patrick per partecipare alla cerimonia funebre del musicista e premio Oscar.
Tra i presenti anche volti noti della scena artistica irlandese e internazionale, come il musicista Hozier, l’attore Chris O’Dowd e la rockstar Bono. Il frontman degli U2 ha preso la parola durante la funzione e, insieme al pubblico, ha intonato il brano "Beautiful Day". All’uscita della bara dalla cattedrale, è risuonata invece "Forever Young" di Bob Dylan.
Hansard, 56 anni, era morto pochi giorni fa in seguito a un incidente motociclistico in Irlanda. Già lunedì migliaia di persone avevano partecipato a una veglia pubblica in suo onore nella capitale.
Nel 2008 aveva vinto il premio Oscar per la miglior canzone con "Falling Slowly", insieme a Markéta Irglová, per il film "Once", in cui interpretava un musicista di strada, ruolo che rifletteva i suoi inizi artistici. L’emittente RTÉ lo ha recentemente definito "uno dei musicisti più celebrati e influenti d’Irlanda".
Durante la cerimonia è intervenuta anche la moglie Maire, che ha ricordato il marito ringraziandolo «per la vita insieme, nella quale abbiamo cercato fianco a fianco la verità e la bellezza». La vedova ha aggiunto che entrambe sono state trovate nel loro figlio Christie, di tre anni, che non era presente al funerale e che, secondo le sue parole, ha ereditato dal padre uno «spirito radioso».