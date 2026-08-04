Dublino saluta Glen Hansard

Durante la cerimonia è intervenuta anche la moglie Maire, che ha ricordato il marito ringraziandolo «per la vita insieme, nella quale abbiamo cercato fianco a fianco la verità e la bellezza». La vedova ha aggiunto che entrambe sono state trovate nel loro figlio Christie, di tre anni, che non era presente al funerale e che, secondo le sue parole, ha ereditato dal padre uno «spirito radioso».