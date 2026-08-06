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Oscar: ecco i film elvetici in corsa

Tre titoli, tutti firmati da registi romandi, in corsa per il miglior film internazionale
Oscar: ecco i film elvetici in corsa
SWISS FILMS
Fonte Ats
elaborata da Redazione
Oscar: ecco i film elvetici in corsa
Tre titoli, tutti firmati da registi romandi, in corsa per il miglior film internazionale

BERNA - Sarà uno tra il dramma storico Lo sguardo di Emma (titolo originale À bras-le-corps), la pellicola in bianco e nero Cosmos e il documentario Qui vit encore a rappresentare la Svizzera nella corsa all'Oscar per il miglior film internazionale.

Lo ha reso noto oggi in una nota la fondazione di promozione del cinema elvetico Swiss Films, precisando che la scelta definitiva sarà effettuata la prossima settimana durante il Locarno Film Festival.

I tre titoli, tutti firmati da registi romandi, sono stati selezionati da una giuria nominata dall'Ufficio federale della cultura (UFC), che sceglierà il candidato elvetico alla 99esima edizione degli Academy Awards, in programma a marzo del 2027.

Lo sguardo di Emma, diretto dalla neocastellana Marie-Elsa Sgualdo, è un dramma ambientato ai confini della Svizzera durante la Seconda Guerra mondiale. Attraverso la vicenda della quindicenne Emma, rimasta incinta dopo uno stupro, il film affronta temi quali la violenza, l'emarginazione sociale e il ruolo della Confederazione nella persecuzione degli ebrei durante il nazismo. L'opera ha ottenuto sette candidature al Premio del cinema svizzero Quartz, conquistando due riconoscimenti.

Il ginevrino Germinal Roaux firma invece Cosmos, un lungometraggio in lingua maya e spagnola girato interamente in bianco e nero. Ambientata nella penisola messicana dello Yucatán, la pellicola racconta l'incontro e il legame che nasce tra una vedova e un uomo, entrambi sessantenni.

Completa la rosa Qui vit encore, documentario del regista ginevrino Nicolas Wadimoff che racconta la storia di nove profughi sopravvissuti alla guerra a Gaza. Il film è stato candidato come miglior documentario al Premio del cinema svizzero Quartz, e si è aggiudicato quest'anno il Prix de Soleure, il riconoscimento più prestigioso delle Giornate di Soletta.

La decisione finale sarà presa nel corso della 79esima edizione del Festival di Locarno al termine di una procedura di selezione in due fasi. Il prescelto rappresenterà la Svizzera nella categoria International Feature Film agli Oscar del 2027.

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