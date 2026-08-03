Ronaldo e Georgina pronti alle nozze a Madeira? Tutti i dettagli (e le smentite)

I familiari più stretti, però, frenano sulle indiscrezioni. Le sorelle di Ronaldo, Katia ed Elma Aveiro, hanno dichiarato a fine luglio al magazine portoghese "TV 7 Dias" che non esiste una data fissata. «Non c’è una data. Quest’anno non indosserò un abito da sposa, né per me né per lui», ha detto Katia Aveiro. Elma ha aggiunto: «All’inizio aveva detto che si sarebbe sposato, ma poi è stato rimandato. Ora non so come stiano le cose».

Anche l’ipotesi Madeira come location sarebbe «una bugia», ha precisato, sottolineando che per lei conta solo «che lui sia felice». Il matrimonio, ha spiegato, non è mai stato un grande desiderio del fratello: «Georgina voleva sposarsi e lui ha esaudito il suo desiderio, ma non è mai stato un sogno per lui».