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MATRIMONIO A MADEIRA?

Ronaldo e Georgina pronti alle nozze a Madeira? Tutti i dettagli (e le smentite)

Gli indizi si fanno sempre più concreti: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez dovrebbero sposarsi questo sabato a Madeira. Sarebbero già stati riservati la cattedrale di Funchal e un hotel a cinque stelle per il ricevimento.
Ronaldo e Georgina pronti alle nozze a Madeira? Tutti i dettagli (e le smentite)
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di 20min.ch | Gina Sergi, spot on news
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Ronaldo e Georgina pronti alle nozze a Madeira? Tutti i dettagli (e le smentite)
Gli indizi si fanno sempre più concreti: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez dovrebbero sposarsi questo sabato a Madeira. Sarebbero già stati riservati la cattedrale di Funchal e un hotel a cinque stelle per il ricevimento.

MADEIRA - Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez vogliono sposarsi dopo dieci anni di relazione, proprio nel luogo in cui il calciatore è cresciuto. A poco a poco emergono nuovi dettagli sulla cerimonia, che dovrebbe svolgersi sabato 8 agosto a Madeira. Finora, però, la coppia non ha confermato nulla.

Il quotidiano britannico «The Sun» riferisce che la cattedrale della capitale dell’isola, Funchal, sarebbe stata riservata per le nozze. Di solito, i matrimoni in questa chiesa iniziano alle 15. Già a novembre il quotidiano portoghese «Jornal da Madeira» aveva scritto che Ronaldo voleva sposarsi nella sua terra natale e che la cattedrale era stata prenotata.

Due piani dell’hotel dovrebbero essere chiusi

Per il ricevimento dopo la cerimonia sarebbe stato scelto il Savoy Palace, un hotel a cinque stelle nelle immediate vicinanze. Un insider ha riferito al "Sun" che agli ospiti è stato comunicato che venerdì e sabato due piani e diverse aree bar non saranno disponibili.

Una versione circolata brevemente, secondo cui la festa si sarebbe dovuta tenere lo scorso fine settimana nella tenuta Quinta da Regaleira a Sintra, in Portogallo, è ormai considerata improbabile. Il parco, infatti, era regolarmente aperto ai visitatori.

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Un desiderio non si è realizzato

La superstar portoghese voleva sposarsi solo dopo la Coppa del Mondo. In un colloquio con Piers Morgan alla fine del 2025 aveva dichiarato di sperare di arrivare alle nozze con il trofeo in mano. Così non è stato: il Portogallo è stato eliminato agli ottavi di finale a luglio dalla futura campionessa Spagna.

Rodríguez sarebbe stata l’unica donna con cui voleva mettere radici, ha detto Ronaldo a Morgan: «La sposerò perché credo che sia il momento giusto». E ancora: «Non solo perché è la madre dei miei figli, ma perché è la persona che amo di più». Rodríguez, dal canto suo, desidererebbe una cerimonia privata.

Le sorelle smentiscono

I familiari più stretti, però, frenano sulle indiscrezioni. Le sorelle di Ronaldo, Katia ed Elma Aveiro, hanno dichiarato a fine luglio al magazine portoghese "TV 7 Dias" che non esiste una data fissata. «Non c’è una data. Quest’anno non indosserò un abito da sposa, né per me né per lui», ha detto Katia Aveiro. Elma ha aggiunto: «All’inizio aveva detto che si sarebbe sposato, ma poi è stato rimandato. Ora non so come stiano le cose».

Anche l’ipotesi Madeira come location sarebbe «una bugia», ha precisato, sottolineando che per lei conta solo «che lui sia felice». Il matrimonio, ha spiegato, non è mai stato un grande desiderio del fratello: «Georgina voleva sposarsi e lui ha esaudito il suo desiderio, ma non è mai stato un sogno per lui».

Amore da dieci anni

L’attaccante e la modella sono ufficialmente fidanzati dall’agosto scorso. All’epoca, l’ex commessa aveva pubblicato su Instagram una foto della sua mano con l’anello, scrivendo: «Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite».

I due si sono conosciuti nel 2016 in un negozio Gucci a Madrid. Un anno dopo è nata la figlia Alana Martina. Nel 2018 Rodríguez si è trasferita in Italia dopo il passaggio di Ronaldo alla Juventus, mentre nel 2021 la famiglia si è spostata in Inghilterra, al Manchester United. Nell’aprile 2022 è nata la figlia Bella Esmeralda, mentre il fratello gemello Ángel non è sopravvissuto al parto. Dal 2023 la famiglia vive in Arabia Saudita, insieme ad altri tre figli di Ronaldo, dove il calciatore gioca tuttora per l’Al-Nassr.

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