Il Diavolo veste Prada 2, gli abiti all'asta da Christie's

I fondi raccolti nella vendita, tra cui quella del maglioncino color pervinca di Andy Sachs, che coinciderà con la New York Fashion Week, andranno, oltre che al "Committee to Protect Journalists", anche al "Council of Fashion Designers of America", l'associazione di categoria della moda. «Fatevi belli in vista dell'autunno e non lesinate le offerte», ha esortato Streep in una dichiarazione.

"Il Diavolo veste Prada 2" ha ricordato a una generazione che il giornalismo è un mestiere serio e che la moda è vera arte", ha dichiarato la produttrice del film Wendy Finerman.