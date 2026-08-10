James Cameron è pronto a dire addio ad "Avatar"

Riflettendo sul futuro della sua carriera, ha detto: «È questa la questione del momento per me. C'è stato uno slancio continuo nell'universo di Avatar per 21 anni, perché abbiamo iniziato nel 2005. È stato un percorso praticamente ininterrotto. Ora sto osservando il panorama e mi chiedo: 'Quali sono le altre storie che voglio raccontare? Quante di queste devo dirigere personalmente e quante invece limitarmi a scrivere o produrre insieme ad altri registi?'».

Ha aggiunto di avere iniziato a esaminare tutti i progetti a cui tiene di più chiedendosi, «in che modo migliorerà la nostra condizione? Come renderà il mondo migliore per i nostri figli?».