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James Cameron è pronto a dire addio ad "Avatar"

Il regista ha dichiarato di «guardare ad altre storie»
James Cameron è pronto a dire addio ad "Avatar"
IMAGO / ZUMA Press
Fonte Ats Ans
elaborata da Redazione
James Cameron è pronto a dire addio ad "Avatar"
Il regista ha dichiarato di «guardare ad altre storie»

NEW YORK - James Cameron sembra essere pronto a voltare pagina e a chiudere il capitolo dell'universo Avatar. Secondo quanto dichiarato in un'intervista in occasione del conferimento del Governor General's Prize in Canada, il regista ha detto di «guardare ad altre storie» e che il suo tempo per Avatar potrebbe volgere al termine.

Cameron ha diretto tutti e tre i colossal del franchise di fantascienza, l'ultimo l'anno scorso con «Avatar - Fuoco e cenere (Avatar: Fire and Ash)", ma due altri film sono stati inoltre annunciati e sono previsti nel 2029 e 2031.

Riflettendo sul futuro della sua carriera, ha detto: «È questa la questione del momento per me. C'è stato uno slancio continuo nell'universo di Avatar per 21 anni, perché abbiamo iniziato nel 2005. È stato un percorso praticamente ininterrotto. Ora sto osservando il panorama e mi chiedo: 'Quali sono le altre storie che voglio raccontare? Quante di queste devo dirigere personalmente e quante invece limitarmi a scrivere o produrre insieme ad altri registi?'».

Ha aggiunto di avere iniziato a esaminare tutti i progetti a cui tiene di più chiedendosi, «in che modo migliorerà la nostra condizione? Come renderà il mondo migliore per i nostri figli?».

«Non ho ancora deciso nulla - ha concluso - mi trovo ancora in questa fase di transizione, in cui sto progettando quello che considero l'ultimo atto della mia carriera. E non so se questo ultimo atto durerà un anno oppure vent'anni».

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