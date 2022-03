Fedez, annuncio choc: «Sono malato»

MILANO - Mentre impazzava il gossip sulla presunta crisi con Chiara Ferragni, Fedez ha sconvolto i suoi fan con un annuncio dai toni drammatici. In un video pubblicato su Instagram l’artista ha infatti dichiarato di essere malato: nel filmato Fedez è visibilmente provato, commosso, e le sue parole fanno intendere che la patologia che lo ha colpito - non dice di cosa si tratta di preciso - è piuttosto seria.

«Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, il che comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare - le parole di Fedez su Instagram -. Non ora, non in questo momento in cui mi sento di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli e che mi sentirò di raccontare in futuro».

Qualche anno fa, nel 2019, Fedez dichiarò di aver scoperto dopo una risonanza magnetica di essere a rischio sclerosi multipla: molti, dunque, temono ora che l’artista abbia sviluppato la malattia. Lui non dà chiarimenti, spiega solo il perché del suo annuncio. «Se questo mio racconto riesce a dare conforto anche solo ad una persona, che magari non ha la fortuna di essere circondata di affetti come me, con una famiglia come la mia, mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità. In questi anni è come se avessi avuto una specie di album dei ricordi condiviso - prosegue Fedez -, e solo ora mi rendo conto dell'importanza di aver strappato un sorriso a qualcuno che magari stava affrontando un momento difficile».

«Quell'album condiviso - conclude infine Fedez - sarà anche la mia forza e servirà a strappare un sorriso anche a me. In questo momento non sono abbastanza lucido da andare oltre, ma sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato, e ringrazio mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni, e i miei amici e la mia famiglia. Spero di potervi dare aggiornamenti positivi il più preso possibile».