È morto a 94 anni Plas Johnson, il sax della Pantera Rosa

Il tema musicale della Pantera Rosa, scritto da Henry Mancini, era guidato dall'assolo di sassofono di Johnson prima dell'ingresso in scena di una sezione di fiati al completo. Mancini scrisse il brano per Johnson, che si era guadagnato il plauso della critica grazie al suo lavoro come membro dei The Wrecking Crew. Un gruppo di musicisti professionisti turnisti che venivano chiamati per la loro eccezionale versatilità e la capacità di registrare con una pratica minima, sfornando successi in tempi brevi.

In un documentario del 2008 sui The Wrecking Crew, Johnson affermò che non era raro che il suo lavoro non venisse accreditato e non pagato: i nomi dei musicisti di sessione venivano talvolta omessi nei crediti dei dischi per non urtare la sensibilità della band. Oppure i musicisti creavano un sound e la band per eseguirlo veniva trovata in seguito. «Peggio che non ricevere i soldi per suonare in un disco di successo, che ha venduto un milione di copie, era non avere nemmeno il tuo nome sui titoli. E poi vanno a scovare dei ragazzini bianchi appena usciti dal liceo, li mandano in tour e li chiamano con quel nome», aveva raccontato Johnson.