Addio a Brenda Fricker, dall'Oscar alla... Signora dei piccioni di “Mamma ho riperso l'aereo”

Nel corso della sua carriera si è distinta come interprete caratterista sia in teatro sia al cinema, raccogliendo numerosi riconoscimenti, tra cui il premio Maureen O'Hara del Kerry Film Festival nel 2008. Nel 2020 era stata inserita al 26° posto nella lista dell’Irish Times dei più grandi attori cinematografici irlandesi.

Per il grande pubblico internazionale è rimasta indimenticabile anche per il ruolo della Signora dei Piccioni nel film natalizio «Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York» del 1992.