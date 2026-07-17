Cerca e trova immobili
Segnalaci
PEOPLE

Addio a Brenda Fricker, dall'Oscar alla... Signora dei piccioni di “Mamma ho riperso l'aereo”

L’attrice irlandese, prima a ottenere l'ambita statuetta, si è spenta a Dublino. Aveva 81 anni.
Addio a Brenda Fricker, dall'Oscar alla... Signora dei piccioni di “Mamma ho riperso l'aereo”
Imago/United Archives
Fonte Ats Ans
di Redazione
Addio a Brenda Fricker, dall'Oscar alla... Signora dei piccioni di “Mamma ho riperso l'aereo”
L’attrice irlandese, prima a ottenere l'ambita statuetta, si è spenta a Dublino. Aveva 81 anni.

DUBLIN - Brenda Fricker, prima attrice irlandese a vincere un Oscar, è morta giovedì a Dublino all’età di 81 anni. A confermarne il decesso alla BBC è stato il suo agente Phil Belfield. «Non la rivedremo mai e il mondo è più povero senza di lei», ha dichiarato, ricordandola come una figura amata da colleghi e pubblico.

Fricker aveva ottenuto il premio Oscar come miglior attrice non protagonista nel 1989 per «Il mio piede sinistro», accanto a Daniel Day-Lewis.

Nel corso della sua carriera si è distinta come interprete caratterista sia in teatro sia al cinema, raccogliendo numerosi riconoscimenti, tra cui il premio Maureen O'Hara del Kerry Film Festival nel 2008. Nel 2020 era stata inserita al 26° posto nella lista dell’Irish Times dei più grandi attori cinematografici irlandesi.

Per il grande pubblico internazionale è rimasta indimenticabile anche per il ruolo della Signora dei Piccioni nel film natalizio «Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York» del 1992.

Nata a Dublino il 17 febbraio 1945, figlia di un giornalista dell’Irish Times e di un’insegnante di lingue, Fricker aveva inizialmente considerato una carriera nel giornalismo, lavorando come assistente nella sezione artistica dello stesso quotidiano. Il debutto cinematografico risale al 1964, a soli 19 anni, con un piccolo ruolo non accreditato.

Negli anni successivi partecipò a numerose produzioni televisive e cinematografiche britanniche, spesso in ruoli minori, tra cui «The Quatermass Conclusion» (1978), «The Music Machine» (1979), «Bloody Kids» (1980) e «Cockles» (1984), costruendo nel tempo una solida carriera di interprete versatile e apprezzata.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
brenda frickercinemadublinooscar

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
NOTIZIE PIÙ LETTE
«In Svizzera mi impoverirei, qui possiedo quattro auto»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
30
136

«In Svizzera mi impoverirei, qui possiedo quattro auto»

«Nei filtri della piscina troviamo di tutto. Capelli? C'è un nemico peggiore»
LIVE
LUGANO
2 gior
17
33

«Nei filtri della piscina troviamo di tutto. Capelli? C'è un nemico peggiore»

Violenti temporali, sul Ticino scatta la preallerta di grado 3
LIVE
CANTONE
2 gior
18
51

Violenti temporali, sul Ticino scatta la preallerta di grado 3

«Fumo e puzza» dal grill "molesto", i residenti: «Non ne possiamo più». Ma il grotto non ci sta
LIVE
GIUBIASCO
13 ore
89
160

«Fumo e puzza» dal grill "molesto", i residenti: «Non ne possiamo più». Ma il grotto non ci sta

Dopo l'incidente, la bomba d'acqua: l'A2 sempre più intrattabile
LIVE
TRAFFICO
2 gior
26
48

Dopo l'incidente, la bomba d'acqua: l'A2 sempre più intrattabile

Beccano il proprietario in casa senza permesso: «Scatta la violazione di domicilio»
LIVE
CANTONE
2 gior
20
31

Beccano il proprietario in casa senza permesso: «Scatta la violazione di domicilio»

Materiale esplosivo trovato nascosto nella casa dell'omicida di Faido
LIVE
LEONTICA
2 gior

Materiale esplosivo trovato nascosto nella casa dell'omicida di Faido

Il sapone sulla diga del laghetto per farne uno scivolo, devono intervenire i pompieri
LIVE
CANTONE
2 gior
26
257

Il sapone sulla diga del laghetto per farne uno scivolo, devono intervenire i pompieri

Morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri
LIVE
ITALIA
1 gior

Morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri

Entrano nel suo garage e gli rubano l'auto
LIVE
GIUBIASCO
1 gior
75
164

Entrano nel suo garage e gli rubano l'auto

Non è un capriccio: «Troppi stimoli fanno soffrire mio fratello»
LIVE
LOCARNO
1 gior
26
163

Non è un capriccio: «Troppi stimoli fanno soffrire mio fratello»

Pomeriggio di tempesta: alla fine (fortunatamente) niente grandine
LIVE
CANTONE
2 gior
13
25

Pomeriggio di tempesta: alla fine (fortunatamente) niente grandine

Anziano muore nelle acque del Verbano
LIVE
MAGADINO
1 gior

Anziano muore nelle acque del Verbano

«Purtroppo non c'è stato il lieto fine, ma abbiamo comunque acceso una lampadina»
LIVE
CANTONE
6 ore
10
120

«Purtroppo non c'è stato il lieto fine, ma abbiamo comunque acceso una lampadina»

Breggia ha festeggiato i 100 anni di Ferruccio Merk, alias Teddy Reno
LIVE
BREGGIA
1 gior
8
113

Breggia ha festeggiato i 100 anni di Ferruccio Merk, alias Teddy Reno

La pensione non basta: ecco perché sempre più svizzeri scelgono l’estero
LIVE
SVIZZERA
8 ore
27
79

La pensione non basta: ecco perché sempre più svizzeri scelgono l’estero

Ponte Morandi, sentenza storica: dodici anni per l'ex top manager
LIVE
ITALIA
1 gior
70
66

Ponte Morandi, sentenza storica: dodici anni per l'ex top manager

La fuga dall'autopattuglia, poi lo schianto: 15enne spira in ospedale
LIVE
ZURIGO
10 ore

La fuga dall'autopattuglia, poi lo schianto: 15enne spira in ospedale

Un cadavere senza testa, braccia e gambe. Parla lo zio della presunta vittima
LIVE
SOLETTA
1 gior

Un cadavere senza testa, braccia e gambe. Parla lo zio della presunta vittima

Argentina da impazzire: è in finale al Mondiale
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
61
124

Argentina da impazzire: è in finale al Mondiale

Sarà una notte turbolenta
LIVE
CANTONE
1 gior
1
37

Sarà una notte turbolenta

È allarme in alta montagna
LIVE
CANTONE
1 gior
5
78

È allarme in alta montagna

«Bagaglio fuori misura»: la nuova truffa che colpisce i turisti a Malpensa
LIVE
ITALIA
3 gior
3
47

«Bagaglio fuori misura»: la nuova truffa che colpisce i turisti a Malpensa

Comportamenti inadeguati, interrotto il rapporto di lavoro tra RSI e il giornalista sospeso
LIVE
CANTONE
1 gior

Comportamenti inadeguati, interrotto il rapporto di lavoro tra RSI e il giornalista sospeso

Turista annega in una piscina privata a Vairano
LIVE
GAMBAROGNO
2 gior

Turista annega in una piscina privata a Vairano

Morto il pedone investito dalla bici, in sella c'era Paolo Belli
LIVE
ITALIA
2 gior

Morto il pedone investito dalla bici, in sella c'era Paolo Belli

Non si trovano quasi più camere
LIVE
LOCARNO
15 ore
10
45

Non si trovano quasi più camere

Francia ammutolita, la Spagna vola in finale
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
20
65

Francia ammutolita, la Spagna vola in finale

I due cartelli che confondono gli utenti
LIVE
BELLINZONA
15 ore
23
38

I due cartelli che confondono gli utenti

Ecco la nuova Direttrice dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale
LIVE
CANTONE
1 gior
3
42

Ecco la nuova Direttrice dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale

I giovani le auto non le comprano più
LIVE
SVIZZERA
1 gior
8
40

I giovani le auto non le comprano più

«Questo arbitro aveva il livello per dirigere una semifinale?»
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
24
25

«Questo arbitro aveva il livello per dirigere una semifinale?»

La canicola è finita. Revocata l'allerta in tutto il Ticino
LIVE
CANTONE
1 gior
9

La canicola è finita. Revocata l'allerta in tutto il Ticino

Ti derubano anche qui
LIVE
SVIZZERA
1 gior
5

Ti derubano anche qui

L'AI verso la bancarotta, forse già nel 2030: «A 18 anni in invalidità, non lavoreranno mai più»
LIVE
SVIZZERA
4 gior
155
252

L'AI verso la bancarotta, forse già nel 2030: «A 18 anni in invalidità, non lavoreranno mai più»

Lo aspettano in 100'000 ma Haaland scappa dal retro
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
5
38

Lo aspettano in 100'000 ma Haaland scappa dal retro

«Non deve essere ricordata solo come "la vittima di Faido"»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
8
54

«Non deve essere ricordata solo come "la vittima di Faido"»

Temporali e grandine nell'Alto Ticino
LIVE
CANTONE
3 gior
12
11

Temporali e grandine nell'Alto Ticino

Mélanie Laurent e un messaggio che va oltre la finzione
LIVE
LAVERTEZZO
1 gior
10

Mélanie Laurent e un messaggio che va oltre la finzione

Maxi truffa con auto di lusso in leasing: 31 decreti d'accusa e otto rinvii a giudizio
LIVE
CANTONE
2 gior
17

Maxi truffa con auto di lusso in leasing: 31 decreti d'accusa e otto rinvii a giudizio

Dal calcio alla politica: «Le Malvinas sono argentine». Finale a rischio?
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
33
56

Dal calcio alla politica: «Le Malvinas sono argentine». Finale a rischio?

Il Piemonte chiede acqua, il Ticino risponde: «Poca anche da noi, ma...»
LIVE
CANTONE
10 ore
23
56

Il Piemonte chiede acqua, il Ticino risponde: «Poca anche da noi, ma...»

«C'era una possibilità su un milione che potesse accadere»
LIVE
MONDIALE 2026
12 ore
1
17

«C'era una possibilità su un milione che potesse accadere»

Cadavere trovato in un campo: mancano testa, mani e piedi
LIVE
SOLETTA
2 gior

Cadavere trovato in un campo: mancano testa, mani e piedi

«Aveva ingerito molta acqua, abbiamo fatto il possibile»
LIVE
MAGADINO
6 ore

«Aveva ingerito molta acqua, abbiamo fatto il possibile»

L'acquisto della casa diventa un incubo: truffati diversi acquirenti
LIVE
SVIZZERA
1 gior
10
38

L'acquisto della casa diventa un incubo: truffati diversi acquirenti

La cerva Nancy, alla conquista del giardino di casa
LIVE
FIGINO
2 gior
6
116

La cerva Nancy, alla conquista del giardino di casa

«Tuchel è un criminale»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
1 gior
21

«Tuchel è un criminale»

Sentenza ribaltata: condannati i due agenti della Polizia comunale
LIVE
LUGANO
13 ore
16
85

Sentenza ribaltata: condannati i due agenti della Polizia comunale

Scontro tra autopostale e una vettura: traffico in tilt
LIVE
MASSAGNO
2 gior
3
27

Scontro tra autopostale e una vettura: traffico in tilt

ULTIME NOTIZIE PEOPLE
Il ritratto ufficiale per i 79 anni della regina Camilla
LIVE
REALI
9 ore
7

Il ritratto ufficiale per i 79 anni della regina Camilla

Un infortunio sul set così grave che la serie deve cambiare il protagonista
LIVE
STATO UNITI
11 ore
4

Un infortunio sul set così grave che la serie deve cambiare il protagonista

Ecco di cosa è morto Sam Neill
LIVE
NUOVA ZELANDA
1 gior

Ecco di cosa è morto Sam Neill

Ecco le giurie di Locarno79
LIVE
LOCARNO
2 gior
3

Ecco le giurie di Locarno79

Ellen Burstyn riceve il Leone d'Oro alla carriera
LIVE
ITALIA
3 gior
3

Ellen Burstyn riceve il Leone d'Oro alla carriera

I figli vanno abbracciati, Harry rivendica il "modello Diana"
LIVE
REGNO UNITO
3 gior
10

I figli vanno abbracciati, Harry rivendica il "modello Diana"

Il Verbier Festival punta su star e giovani talenti
LIVE
SVIZZERA
4 gior
3

Il Verbier Festival punta su star e giovani talenti

È morto Sam Neill
LIVE
NUOVA ZELANDA
4 gior

È morto Sam Neill

Re Carlo ha incontrato Harry, Meghan e i nipotini
LIVE
ROYAL FAMILY
1 sett
4
17

Re Carlo ha incontrato Harry, Meghan e i nipotini

Le notizie cambiano il mondo, ma non le persone
LIVE
ITALIA
1 sett

Le notizie cambiano il mondo, ma non le persone