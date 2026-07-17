Addio a Brenda Fricker, dall'Oscar alla... Signora dei piccioni di “Mamma ho riperso l'aereo”
L’attrice irlandese, prima a ottenere l'ambita statuetta, si è spenta a Dublino. Aveva 81 anni.
DUBLIN - Brenda Fricker, prima attrice irlandese a vincere un Oscar, è morta giovedì a Dublino all’età di 81 anni. A confermarne il decesso alla BBC è stato il suo agente Phil Belfield. «Non la rivedremo mai e il mondo è più povero senza di lei», ha dichiarato, ricordandola come una figura amata da colleghi e pubblico.
Fricker aveva ottenuto il premio Oscar come miglior attrice non protagonista nel 1989 per «Il mio piede sinistro», accanto a Daniel Day-Lewis.
Nel corso della sua carriera si è distinta come interprete caratterista sia in teatro sia al cinema, raccogliendo numerosi riconoscimenti, tra cui il premio Maureen O'Hara del Kerry Film Festival nel 2008. Nel 2020 era stata inserita al 26° posto nella lista dell’Irish Times dei più grandi attori cinematografici irlandesi.
Per il grande pubblico internazionale è rimasta indimenticabile anche per il ruolo della Signora dei Piccioni nel film natalizio «Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York» del 1992.
Nata a Dublino il 17 febbraio 1945, figlia di un giornalista dell’Irish Times e di un’insegnante di lingue, Fricker aveva inizialmente considerato una carriera nel giornalismo, lavorando come assistente nella sezione artistica dello stesso quotidiano. Il debutto cinematografico risale al 1964, a soli 19 anni, con un piccolo ruolo non accreditato.
Negli anni successivi partecipò a numerose produzioni televisive e cinematografiche britanniche, spesso in ruoli minori, tra cui «The Quatermass Conclusion» (1978), «The Music Machine» (1979), «Bloody Kids» (1980) e «Cockles» (1984), costruendo nel tempo una solida carriera di interprete versatile e apprezzata.
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