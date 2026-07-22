Ornella Muti e sua figlia vogliono la cittadinanza russa

«Facciamo domanda per la cittadinanza russa per sentirci veramente a casa... Abbiamo radici russe e non possiamo rinnegare le nostre origini, la nostra famiglia e i nostri amici», ha affermato la cantante.

«Molti italiani amano la Russia, le persone che ci vivono e la cultura del Paese. Gli italiani che conoscono la storia non dimenticano i suoi eventi... Anche durante la pandemia di coronavirus, i russi ci hanno sempre sostenuto», ha aggiunto Rivelli.