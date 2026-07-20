Fedez in ospedale per problemi gastrici

Le sue condizioni, secondo quanto apprende l'ANSA da fonti sanitarie, non sarebbero gravi, e probabilmente da ricondurre all'utilizzo di antinfiammatori. Visti i precedenti problemi di salute del cantante, i medici hanno comunque deciso di approfondire il quadro clinico con tutti gli accertamenti del caso.

Nella stessa struttura il rapper era già stato operato d'urgenza nel 2023 per un'emorragia interna dovuta al sanguinamento di alcune ulcere. Il rapper, che la compagna Giulia Honegger ha reso da poco padre per la terza volta, aveva già vissuto un momento di forte apprensione un anno dopo l'asportazione di un tumore al pancreas al San Raffaele.