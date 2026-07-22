Il principe George compie 13 anni

La scatto, opera del fotografo di corte Matt Porteous, è stato diffuso dai profili social di Kensnigton Palace, residenza ufficiale dei principi di Galles. Con l'accompagnamento degli auguri dei genitori e dei fratelli («Happy 13th Birthday, George!»), oltre che di quelli separati del nonno, re Carlo III, e della regina Camilla. L'immagine mostra George - secondo nella linea di successione alla corona e ormai avviato ad avvicinare la statura imponente di suo padre - in giacca e pantaloni blu, senza cravatta e con le mani in tasca.