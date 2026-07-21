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Un incidente stradale toglie la vita a Kaylee Hottle: aveva solo 19 anni
L'attrice era nota per il film Godzilla vs Kong
Imago
Fonte Ats Ans
Un incidente stradale toglie la vita a Kaylee Hottle: aveva solo 19 anni
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Un incidente stradale toglie la vita a Kaylee Hottle: aveva solo 19 anni
L'attrice era nota per il film Godzilla vs Kong
Un incidente stradale toglie la vita a Kaylee Hottle: aveva solo 19 anni
L'attrice era nota per il film Godzilla vs Kong
NEW YORK - Kaylee Hottle, l'attrice 19enne di "Godzilla vs Kong", è morta in un incidente stradale in Maryland.
Hottle era a bordo di una Honda Accord del 1995 quando chi la guidava è uscito di strada e l'auto è finita in un fossato, riporta Tmz, precisando che l'alta velocità ha contribuito all'incidente.
L'attrice è stata trasportata d'urgenza in un centro traumatologico, dove è stata successivamente dichiarata morta. Il conducente della vettura è rimasto ferito ma non è in condizioni gravi.
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