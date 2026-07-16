Ecco di cosa è morto Sam Neill
L'attore cult, che ha lottato con il cancro per anni, è spirato a causa di una polmonite che lo aveva colpito diverse settimane fa.
AUCKLAND - L'attore neozelandese Sam Neill è morto a causa di una polmonite, come riferito dal suo storico portavoce.
La famiglia ha deciso di rendere pubblica la causa del decesso dopo la diffusione sui media di «inesattezze e affermazioni semplicemente false», ha dichiarato al Guardian australiano il portavoce Philip Grenz.
Neill, scomparso questo lunedì all'età di 78 anni a Sydney, in Australia, era «cancer free» (cioè libero dal cancro), secondo il comunicato diffuso sui social al momento della morte.
La star di “Jurassic Park” aveva reso pubblico nel 2022 di essere affetto da una forma aggressiva di leucemia. Dopo le chemioterapie, si era sottoposto con successo a una terapia CAR-T, una moderna forma di immunoterapia contro il cancro.
L'ex compagna di Neill, la giornalista australiana Laura Tingle, aveva spiegato martedì all'emittente ABC Sydney che i lunghi anni di cure avevano però fortemente indebolito l'attore, mettendo a dura prova il suo sistema immunitario.
A risultargli fatale è stata la malattia contratta alcune settimane fa, che si è progressivamente aggravata.
Nonostante le condizioni di salute delicate nell'ultimo anno, l'attore aveva continuato a lavorare, partecipando a quattro produzioni cinematografiche «in uscita nei prossimi mesi», ha confermato il suo agente.
La cerimonia funebre si terrà nel suo ranch in Nuova Zelanda e sarà riservata alla famiglia e agli amici più stretti.
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