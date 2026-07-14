I figli vanno abbracciati, Harry rivendica il "modello Diana"

«La capacità di recupero dei bambini è fantastica e la loro maniera di guardare alla vita - ha sottolineato - è incredibilmente consolante. Se una giornata è più difficile, la cosa che faccio sempre è stringerli forte forte», perché gli abbracci «danno forza».

L'intervista, diffusa sul web ieri sera, è stata registrata giovedì scorso, mentre il secondogenito di re Carlo III - trasferitosi in America dopo lo strappo del 2020 dal resto della Royal Family - si trovava nel Regno Unito per un'attesa visita di quasi una settimana. Visita non priva di qualche fibrillazione e d'incomprensioni dell'ultimo minuto, per quanto preannunciata come un potenziale momento di riconciliazione, ma comunque culminata il giorno dopo il colloquio con Marler in un incontro privato con re Carlo e con la regina Camilla allargato a tutta la famiglia dei Sussex: il primo di persona dal 2022 del sovrano 77enne con i due nipotini 'americani'.