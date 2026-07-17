Un infortunio sul set così grave che la serie deve cambiare il protagonista
È successo durante le riprese di “God of War” di Amazon Prime Video, tratta dalla serie di videogiochi campione d'incassi per Playstation. A ferirsi l'attore americano Ryan Hurst.
Brutta tegola per la serie “God of War” di Prime Video: Kratos cambierà volto. Secondo quanto riportato da Deadline, Ryan Hurst non interpreterà più il protagonista dell'adattamento live action del celeberrimo videogioco PlayStation.
La decisione sarebbe stata presa congiuntamente da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios dopo il grave infortunio subito dall'attore sul set, a fine giugno. Hurst si è strappato un bicipite durante l'esecuzione di una scena d'azione, un incidente già anticipato da TMZ, che lo ha costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico.
La produzione, che si stava svolgendo a Vancouver, è stata immediatamente sospesa e, al momento, resta in pausa. I tempi di recupero, però, non sarebbero compatibili con le esigenze della serie: per una lesione di questo tipo servono in genere dai quattro ai sei mesi solo per tornare alle normali attività, mentre il recupero completo della forza può richiedere fino a un anno.
Considerata l'intensa componente fisica del personaggio di Kratos, un rientro prima del 2027 sarebbe stato ritenuto troppo rischioso, da cui la decisione di un nuovo casting per la parte.
Per Hurst, si tratta di una battuta d'arresto particolarmente amara. L'attore aveva affrontato una lunga preparazione per il ruolo, mettendo su circa 18 chili di massa muscolare e girando per mesi le impegnative sequenze d'azione della serie.