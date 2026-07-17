Un infortunio sul set così grave che la serie deve cambiare il protagonista

La produzione, che si stava svolgendo a Vancouver, è stata immediatamente sospesa e, al momento, resta in pausa. I tempi di recupero, però, non sarebbero compatibili con le esigenze della serie: per una lesione di questo tipo servono in genere dai quattro ai sei mesi solo per tornare alle normali attività, mentre il recupero completo della forza può richiedere fino a un anno.

Considerata l'intensa componente fisica del personaggio di Kratos, un rientro prima del 2027 sarebbe stato ritenuto troppo rischioso, da cui la decisione di un nuovo casting per la parte.