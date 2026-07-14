Ellen Burstyn riceve il Leone d'Oro alla carriera

Il direttore del festival Alberto Barbera ha motivato il riconoscimento affermando che Burstyn ha segnato il cinema americano per oltre 50 anni. «Ha conferito profondità e complessità a figure femminili indimenticabili», ha dichiarato. L'attrice ha annunciato che, nonostante la sua età avanzata, si recherà personalmente a settembre nella città lagunare per la cerimonia di premiazione. Venezia è una delle sue città preferite in assoluto al mondo. «Mi sento così onorata, così felice, così grata! Davvero wow!».

La Biennale del Cinema (nota anche come Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica) si terrà quest'anno dal 2 al 12 settembre. I film in concorso di quest'anno saranno annunciati più avanti nel corso del mese.