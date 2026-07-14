Ellen Burstyn riceve il Leone d'Oro alla carriera
L'attrice 93enne, vincitrice di un Premio Oscar, sarà a Venezia per ricevere il riconoscimento
VENEZIA - L'attrice Ellen Burstyn sarà premiata Mostra del Cinema di Venezia di quest'anno. La 93enne ("L'esorcista", "Alice non abita più qui", "Interstellar") sarà insignita di un Leone d'Oro alla carriera, come ha comunicato la direzione del festival.
Burstyn è stata nominata complessivamente sei volte all'Oscar - e ha vinto una sola volta. Tra i suoi ruoli più noti degli ultimi anni figura quello della madre della First Lady nella serie tv statunitense "House of Cards".
Il direttore del festival Alberto Barbera ha motivato il riconoscimento affermando che Burstyn ha segnato il cinema americano per oltre 50 anni. «Ha conferito profondità e complessità a figure femminili indimenticabili», ha dichiarato. L'attrice ha annunciato che, nonostante la sua età avanzata, si recherà personalmente a settembre nella città lagunare per la cerimonia di premiazione. Venezia è una delle sue città preferite in assoluto al mondo. «Mi sento così onorata, così felice, così grata! Davvero wow!».
La Biennale del Cinema (nota anche come Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica) si terrà quest'anno dal 2 al 12 settembre. I film in concorso di quest'anno saranno annunciati più avanti nel corso del mese.