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Il ritratto ufficiale per i 79 anni della regina Camilla

La fotografia, che la ritrae in un abito blu, è stata scattata in Irlanda del Nord.
Il ritratto ufficiale per i 79 anni della regina Camilla
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Fonte Ats Ans
di Redazione
Il ritratto ufficiale per i 79 anni della regina Camilla
La fotografia, che la ritrae in un abito blu, è stata scattata in Irlanda del Nord.

LONDRA - Il palazzo reale britannico celebra il 79esimo compleanno della regina Camilla, che ricorre oggi, con un nuovo ritratto ufficiale: un’immagine sorridente della consorte di re Carlo III, diffusa sui profili social di corte insieme agli auguri di vari membri della casa Windsor.

La foto, scattata il mese scorso a Hillsborough Castle, residenza reale nei pressi di Belfast, durante una visita di Carlo e Camilla in Irlanda del Nord, ritrae la sovrana in un abito lungo blu.

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Lo scatto suggella anche l’impegno della regina a favore dell’alfabetizzazione e della promozione della lettura tra i bambini del Regno, una passione che la vede da tempo in prima linea.

L’immagine accompagnerà un’edizione speciale di un libro per l’infanzia della scrittrice Katherine Rundell, che sarà distribuita a Natale a partire da scuole e biblioteche.

Ogni copia conterrà un messaggio personale, di tono fantasy, autografato da Camilla, che nelle ultime settimane ha incontrato in Scozia anche J.K. Rowling, celebre autrice della saga di Harry Potter, per discutere di letteratura per ragazzi.

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famiglia realeregina camillaregno unito

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