Ecco le giurie di Locarno79

Il Concorso Cineasti del Presente, dedicato alle nuove voci del cinema, sarà valutato da Afef Ben Mahmoud, attrice, regista e direttrice del Gabès Cinéma Fen, dal produttore e regista ceco Radovan Síbrt e dalla regista Margherita Spampinato, il cui esordio "Gioia mia", presentato a Locarno lo scorso anno, ha ottenuto il David di Donatello ed è stato premiato a Cannes.

La giuria dei Pardi di Domani sarà composta dalla regista e attrice libanese Mounia Akl, dal produttore sudafricano Steven Markovitz e dal regista italiano Antonio Piazza, recentemente in concorso a Venezia con "Iddu" (2024).