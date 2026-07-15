Ecco le giurie di Locarno79
A presiedere quella del Concorso Internazionale sarà il regista belga Fabrice Du Welz
LOCARNO - Sono state annunciate le giurie della 79esima edizione del Locarno Film Festival, in programma dal 5 al 15 agosto. Cineasti, attori, produttori e programmatori provenienti da tutto il mondo saranno chiamati a decretare i vincitori del Pardo d’Oro e degli altri premi principali della rassegna.
A presiedere la giuria del Concorso Internazionale sarà il regista belga Fabrice Du Welz, già presente a Locarno con "Adoration" in Piazza Grande nel 2019 e con "La Passion selon Béatrice", presentato Fuori Concorso nel 2024. In giuria con lui il produttore italiano Marco Alessi, fondatore della Dugong Films e promotore di coproduzioni internazionali nel cinema d’autore, l’attrice francese Lolita Chammah, la cilena Paulina García, Orso d’Argento per "Gloria" (2013), e Olivier Père, già direttore artistico del festival e oggi direttore esecutivo di ARTE France Cinéma.
Il Concorso Cineasti del Presente, dedicato alle nuove voci del cinema, sarà valutato da Afef Ben Mahmoud, attrice, regista e direttrice del Gabès Cinéma Fen, dal produttore e regista ceco Radovan Síbrt e dalla regista Margherita Spampinato, il cui esordio "Gioia mia", presentato a Locarno lo scorso anno, ha ottenuto il David di Donatello ed è stato premiato a Cannes.
La giuria dei Pardi di Domani sarà composta dalla regista e attrice libanese Mounia Akl, dal produttore sudafricano Steven Markovitz e dal regista italiano Antonio Piazza, recentemente in concorso a Venezia con "Iddu" (2024).
Ad assegnare lo Swatch First Feature Award sarà una giuria formata da Matthieu Darras, Sung Moon e dalla regista svizzero-peruviana Klaudia Reynicke, autrice di "Reinas", vincitore del Prix du Public UBS a Locarno77 e candidato svizzero agli Oscar.
La giuria del Pardo for Change, dedicato a opere che affrontano temi ambientali, sociali ed etici, includerà Gianluca Grossi, Mo Harawe e Seta Thakur.
Novità di quest’anno è la giuria dei Locarno Kids Screenings, composta da tredici ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 15 anni, che assegneranno il Locarno Kids Award la Mobiliare nell’ambito della nuova sezione competitiva dedicata ai lungometraggi per il pubblico più giovane. I giovani giurati parteciperanno anche a un percorso formativo guidato da professionisti del settore.
«Individuare gli occhi che dovranno posarsi sui film delle competizioni è sempre un compito che fa manifestare desideri ed emozioni. La diversità dei talenti incontra la diversità degli sguardi. In fondo, però, quel che conta maggiormente è la disponibilità alla sorpresa, allo stupore, all’imprevisto. In questo senso siamo orgogliosi che i film della 79esima edizione possano iniziare il loro viaggio verso il mondo accompagnati dai giurati che hanno accettato di condividere con noi l’avventura del Locarno Film Festival», ha dichiarato il direttore artistico Giona A. Nazzaro.
Maggiori dettagli e le biografie complete dei giurati sono disponibili sul sito ufficiale del Locarno Film Festival.