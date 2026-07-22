Edoardo Bennato, gli 80 anni del cantautore rock

Il 'Cantautore' (che ha saputo prendere in giro anche la sua onorata categoria) parla da sempre a più generazioni: Un giorno credi, Dotti medici e sapienti, In fila per tre, A cosa serve la guerra: cosa c'è di più attuale? Musicalmente e con l'orgoglio di famiglia (il fratello Eugenio, quello che gli diceva 'rinnegato', è raffinato musicista), Bennato è stato, ed è, la vera grande 'scossa' dei Campi Flegrei, non solo una scritta che porta orgogliosamente sulla maglietta, ma una autentica 'patria', le radici, gli amici, il team.