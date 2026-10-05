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FRANCIA

Un quindicenne raccoglie un ordigno della polizia: gli esplode in mano

Il ragazzo è rimasto gravemente ferito durante gli scontri davanti a un liceo di Lens ed è stato trasportato in codice rosso a Lille.
Un quindicenne raccoglie un ordigno della polizia: gli esplode in mano
IMAGO / ABACAPRESS
Fonte Ats Ans
di Redazione
Un quindicenne raccoglie un ordigno della polizia: gli esplode in mano
Il ragazzo è rimasto gravemente ferito durante gli scontri davanti a un liceo di Lens ed è stato trasportato in codice rosso a Lille.

LENS - Un ragazzo di 15 anni è rimasto gravemente ferito a Lens, nel nord della Francia, dopo l'esplosione di un ordigno lanciato dalla polizia durante scontri con gli studenti.

Il quindicenne avrebbe raccolto da terra l'ordigno durante i disordini davanti al liceo professionale Auguste Béhal. Si tratterebbe probabilmente di una granata del tipo «sting-ball», utilizzata per disperdere la folla, che è poi esplosa nella sua mano sinistra.

Secondo il prefetto François-Xavier Lauch, l'esplosione ha mozzato la mano del ragazzo. Il 15enne è stato trasportato in ambulanza, in codice rosso, all'ospedale di Lille.

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