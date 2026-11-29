De Martino: «A Sanremo canzoni bellissime, difficile immaginare chi vincerà»
Il direttore artistico svelerà i 23 brani l'11 dicembre. Massimo riserbo sui nomi dei cantanti e sulle co-conduzioni.
SANREMO - «Ci sono canzoni bellissime, faccio fatica a immaginare chi vincerà: non vedo l'ora di farvele ascoltare». Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, sul Nove, Stefano De Martino ha raccontato le sue impressioni sui 23 brani selezionati per la 77esima edizione del Festival di Sanremo, al via il 16 febbraio 2027. L'annuncio è atteso per l'11 dicembre.
«Sono mesi che mi emoziono, piango, ballo, rido. Spero che diventeranno presto la vostra colonna sonora», ha aggiunto il direttore artistico, dicendosi soddisfatto di un cast «fatto di incontri, di persone che hanno sposato questo progetto».
Stuzzicato da Fazio sui possibili partecipanti, De Martino ha ribadito l'assenza di Arisa e ha scherzato sulla partecipazione di Stash, senza sbilanciarsi sui Jalisse. Nessuna conferma nemmeno sull'ipotesi di una reunion dei Måneskin: «Io non so niente di 'sto festival, sono una testa di legno, mi hanno messo là», ha risposto con ironia.
In questa fase il conduttore si dice «più divertito che preoccupato», grazie all'entusiasmo di una prima volta che considera irripetibile. Sul palco dell'Ariston indosserà uno smoking e aprirà la serata con un classico «Buonasera e benvenuti».
Appassionato dell'edizione del 1998 condotta da Raimondo Vianello e di quelle di Pippo Baudo, De Martino ha recuperato la storica sigla di Pippo Caruso e promette un festival «regional popolare». Quanto alle presenze femminili, assicura: «Non ci saranno la bionda e la bruna, ma ce ne saranno di tutti i colori, preparatevi».
Ancora da definire la formula delle co-conduzioni. «Mi riservo di far nascere l'idea una volta che ho coinvolto la persona, altrimenti sarà un ospite che fa delle cose, che mi fa piacere avere lì», ha concluso.