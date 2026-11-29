Stuzzicato da Fazio sui possibili partecipanti, De Martino ha ribadito l'assenza di Arisa e ha scherzato sulla partecipazione di Stash, senza sbilanciarsi sui Jalisse. Nessuna conferma nemmeno sull'ipotesi di una reunion dei Måneskin: «Io non so niente di 'sto festival, sono una testa di legno, mi hanno messo là», ha risposto con ironia.

In questa fase il conduttore si dice «più divertito che preoccupato», grazie all'entusiasmo di una prima volta che considera irripetibile. Sul palco dell'Ariston indosserà uno smoking e aprirà la serata con un classico «Buonasera e benvenuti».