Anniversario dell'11 Settembre: il tributo luminoso causa una strage di uccelli

NEW YORK - Serve a rendere omaggio alle vittime degli attentati alle Torri Gemelle tuttavia fa anche strage di uccelli. Tribute in Light, i due fasci luminosi di luce proiettati verso l'alto per ricordare la sagoma delle Twin Towers, ogni anno uccide circa 160'000 uccelli migratori. Lo scrive il New York Times.

Le luci vengono accese in occasione di ogni 11 settembre dal tramonto all'alba, proprio in coincidenza con il periodo in cui gli uccelli migrano verso posti più caldi. Secondo i ricercatori vengono attratti dalla luce e vi girano intorno fino ad esaurire tutte le loro energie oppure si schiantano contro i grattacieli.

«Non è che gli uccelli siano stupidi - ha spiegato Susan Elbin di Nyc Audubon, l'ente che si occupa della protezione degli uccelli a New York -. È che non sanno che il vetro è una barriera e non sono evoluti a livello tale di avere a che fare con la luce artificiale di notte».

Tra le soluzioni per salvare gli uccelli, Nyc Audubon farà spegnere le luci per una ventina di minuti per farli disperdere quando osserverà la presenza di oltre mille di essi.

Le luci per il Tribute in Light sono prodotte dall'azienda lombarda Space Cannon, con sede a Lecco.





Keystone