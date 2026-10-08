«L'alternativa all'Ospedale universitario in Ticino c'è, come si intende procedere?»

A firmarla sono i granconsiglieri liberali Matteo Quadranti e Paolo Ortelli, con Simona Genini, Natalia Ferrara e Alessandro Speziali.

La proposta di questa alternativa ha già un nome: Medicina Universitaria Ticinese (MUT). L'idea non è costruire una nuova struttura, ma collegare meglio quelle che già esistono: l'Ente ospedaliero cantonale (EOC), l'USI con la sua Facoltà di scienze biomediche, la SUPSI e gli istituti di ricerca, oltre alle collaborazioni nazionali e internazionali.