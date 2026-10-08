Respinto il ricorso dei Comuni al nuovo Regolamento antincendio
La decisione arriva dal Tribunale federale. Ora il termine ultimo per controlli e collaudo degli impianti da parte dei locali sarà il 31 dicembre 2027.
Il Tribunale federale ha respinto al mittente il ricorso presentato da diversi Comuni ticinesi contro il nuovo Regolamento cantonale sulla protezione antincendio. La sentenza, emessa lo scorso 26 settembre, è stata pubblicata solo oggi sul sito del TF.
A opporsi alla decisione del Consiglio di Stato, giunta a marzo in seguito al dramma di Crans-Montana, era stata l'Associazione dei comuni ticinesi (ACT) assieme ai comuni di Ascona, Bellinzona, Comano, Locarno, Lugano, Mendrisio e Novazzano.
Fra le lamentele il fatto che le nuove norme fossero state introdotte «unilateralmente» e che ai Comuni venisse sostanzialmente imposta «una [nuova] funzione attiva e proattiva» con un carico di risorse «significativo». Il nuovo Regolamento, inoltre, era stato introdotto senza coinvolgere il Gran Consiglio.
A giugno il Tribunale federale si era già pronunciato negativamente sulla richiesta di effetto sospensivo del ricorso, sostenendo che «l’interesse pubblico a mantenere in vigore le nuove disposizioni prevale, allo stato attuale, sugli interessi organizzativi dei Comuni».
Cosa cambia con il nuovo Regolamento cantonale sulla protezione antincendio
- Controlli più frequenti. Locali notturni, locali erotici, discoteche, locali pubblici interrati e locali con grande concentrazione di persone dovranno essere controllati ogni due anni. Finora il controllo avveniva ogni cinque anni.
- Scadenza per chi è senza collaudo. Gli edifici soggetti ai controlli periodici che non hanno un certificato di collaudo antincendi dovranno presentare una perizia entro il 31 dicembre 2027.
- Obbligo di notifica. Il tecnico riconosciuto deve comunicare al Municipio di aver svolto il controllo. Deve anche segnalare i difetti gravi che comportano un rischio d'incendio non accettabile.
- Ruolo del Municipio. In caso di difetti gravi, il Municipio verifica che siano stati eliminati e può intervenire.
- Elenco comunale. Ogni Comune tiene un elenco degli edifici soggetti a controllo, con la data dell'ultimo controllo e la sua periodicità.