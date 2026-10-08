Respinto il ricorso dei Comuni al nuovo Regolamento antincendio

Fra le lamentele il fatto che le nuove norme fossero state introdotte «unilateralmente» e che ai Comuni venisse sostanzialmente imposta «una [nuova] funzione attiva e proattiva» con un carico di risorse «significativo». Il nuovo Regolamento, inoltre, era stato introdotto senza coinvolgere il Gran Consiglio.

A giugno il Tribunale federale si era già pronunciato negativamente sulla richiesta di effetto sospensivo del ricorso, sostenendo che «l’interesse pubblico a mantenere in vigore le nuove disposizioni prevale, allo stato attuale, sugli interessi organizzativi dei Comuni».