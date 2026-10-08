Si investe nella sanità: inaugurati Dermatologia e Poliambulatorio
Nuovi spazi per la medicina ambulatoriale specialistica all’Ospedale San Giovanni di Bellinzona: inaugurati questa mattina il nuovo Ambulatorio di Dermatologia e il Poliambulatorio Turrita
Nuovi spazi per la medicina ambulatoriale specialistica all’Ospedale San Giovanni di Bellinzona: inaugurati questa mattina il nuovo Ambulatorio di Dermatologia e il Poliambulatorio Turrita
BELLINZONA - Sono stati inaugurati giovedì mattina il nuovo Poliambulatorio Turrita e l'Ambulatorio di Dermatologia all'Ospedale San Giovanni di Bellinzona. Si tratta di due strutture pensate per migliorare l'accoglienza dei pazienti e le condizioni di lavoro del personale sanitario.
Alla cerimonia, organizzata presso l'Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni, del settore sanitario e dei media ticinesi. L'inaugurazione è stata accompagnata dalla presentazione del progetto, dal tradizionale taglio del nastro e da una visita guidata delle nuove strutture.
Spazi più funzionali per pazienti e personale
I nuovi ambulatori sono stati progettati con un duplice obiettivo: offrire ai professionisti ambienti moderni e adeguati alle esigenze dell'attività clinica quotidiana e rendere più confortevole l'esperienza dei pazienti.
La riorganizzazione degli spazi punta a rendere più fluidi i percorsi di cura, con ambienti adatti alle diverse attività specialistiche. Allo stesso tempo, la nuova disposizione dovrebbe facilitare la collaborazione tra le differenti figure professionali, migliorando il coordinamento e l'efficienza delle prestazioni ambulatoriali.
La crescente importanza delle cure ambulatoriali
L'apertura delle due strutture si inserisce nella strategia dell'EOC di potenziare l'offerta specialistica senza ricovero. Un settore che assume un peso crescente nell'organizzazione del sistema sanitario. «Quando le condizioni cliniche lo consentono, infatti, effettuare visite, trattamenti e altre prestazioni senza ricorrere all'ospedalizzazione permette di semplificare il percorso del paziente e favorire un utilizzo più appropriato delle risorse sanitarie».
In questa direzione si muove anche il progetto sviluppato dall'EOC insieme alla Comunità Acquisti HSK e al Cantone, che prevede la sperimentazione di nuove modalità di collaborazione e finanziamento nell'ambito ambulatoriale.
L'iniziativa guarda in particolare all'evoluzione del sistema sanitario svizzero e all'introduzione, prevista per gennaio 2028, di EFAS, il finanziamento uniforme delle prestazioni sanitarie ambulatoriali e stazionarie.
Un investimento per rispondere ai bisogni del territorio
Secondo l'EOC, i nuovi spazi rappresentano anche un investimento nella capacità dell'Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli di rispondere alla crescente domanda di prestazioni specialistiche sul territorio. L'obiettivo è accompagnare lo sviluppo dell'attività ambulatoriale garantendo standard elevati di qualità e comfort, tanto per i pazienti quanto per i collaboratori.