Lugano ha inoltrato la candidatura per il dominio .lugano

«Lo spazio digitale è ormai parte integrante della vita di una città, così come lo sono i suoi luoghi, i suoi servizi e le sue infrastrutture», sottolinea il sindaco Michele Foletti. «Il punto non è semplicemente avere un dominio Internet in più, ma assumerci la responsabilità di come il nome di Lugano potrà essere utilizzato e valorizzato anche online». La candidatura, aggiunge, «è il primo passo di un progetto che guarda al lungo periodo».