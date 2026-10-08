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Bellinzona Nord, chiusura notturna dello svincolo: ecco quando

USTRA avverte che il programma dei lavori potrebbe subire modifiche in base alle condizioni meteorologiche.
Bellinzona Nord, chiusura notturna dello svincolo: ecco quando
Ti-Press
Fonte USTRA
elaborata da Redazione
Bellinzona Nord, chiusura notturna dello svincolo: ecco quando
USTRA avverte che il programma dei lavori potrebbe subire modifiche in base alle condizioni meteorologiche.

BELLINZONA - L'entrata autostradale dello svincolo di Bellinzona Nord in direzione Chiasso/San Gottardo resterà chiusa al traffico nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 ottobre, dalle 20.00 alle 5.00.

Lo comunica l'Ufficio federale delle strade (USTRA), precisando che la chiusura è necessaria per consentire gli interventi di risanamento dello strato d'usura della pavimentazione dello svincolo.

Durante i lavori, gli automobilisti potranno utilizzare in alternativa gli svincoli autostradali di Bellinzona Centro (n. 46) o Biasca (n. 44). La chiusura sarà adeguatamente segnalata sul posto.

USTRA avverte che il programma dei lavori potrebbe subire modifiche in base alle condizioni meteorologiche. L'Ufficio si scusa per gli eventuali disagi e invita gli utenti della strada a rispettare la segnaletica esposta.

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