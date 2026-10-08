«Un buon motivo per visitare Castel San Pietro»
L'Organizzazione turistica del Mendrisiotto e Basso Ceresio celebra l'ultimo riconoscimento del Cuntitt, dello chef Federico Palladino e del suo staff.
MENDRISIO - Rivelazione dell'anno per il 2027 (“Rising Star of the Year”) secondo la blasonata Gault&Millau, il riconoscimento ottenuto da chef Federico Palladino e dal suo staff dello stellato Cuntitt di Castel San Pietro.
A felicitarsi per il traguardo, che fa il paio con i 17 punti ottenuti sempre su G&M, è l'Organizzazione turistica del Mendrisiotto e Basso Ceresio attraverso una nota inviata ai media.
«La gastronomia è parte integrante dell’esperienza di visita del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Ristoranti, osterie e produttori permettono di conoscere il territorio attraverso i suoi sapori, unendo cultura dell’accoglienza, prodotti locali e interpretazioni contemporanee», chiosa OTRMBC.
«La cucina di Federico Palladino nasce dall’incontro tra istinto e rigore. Materie prime essenziali, selezionate con precisione, diventano il centro di una narrazione gastronomica contemporanea. Ogni piatto ricerca equilibrio, intensità e chiarezza di gusto. Una cucina che sorprende senza mai perdere direzione», aggiunge citando il manifesto web dello stesso Cuntitt.
Per il Mendrisiotto e Basso Ceresio, «questo risultato rappresenta un’occasione per richiamare l’attenzione sull’offerta gastronomica regionale e sui professionisti che la rendono distintiva. Il successo dell’Osteria Enoteca Cuntitt invita a scoprire Castel San Pietro e a inserire una tappa gastronomica nel proprio soggiorno, affiancandola alle esperienze culturali e alle attività all’aria aperta proposte dal territorio».