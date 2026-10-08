Educazione sessuale nelle scuole, il Governo sostiene il potenziamento dei Consultori
Soddisfatti i socialisti: «Un importante passo avanti»
BELLINZONA - Rafforzare l'educazione sessuale e affettiva nelle scuole ticinesi, garantendo a tutti gli studenti l'accesso a informazioni e consulenze qualificate. È l'obiettivo della mozione socialista che ha ottenuto il sostegno del Consiglio di Stato. Una decisione accolta con soddisfazione dal PS, che annuncia il ritiro dell'atto parlamentare per consentire una più rapida attuazione delle misure previste.
La mozione, presentata inizialmente da Raoul Ghisletta e successivamente ripresa dalla granconsigliera Lisa Boscolo, chiedeva di potenziare gli interventi dei Consultori di salute sessuale (CoSS) dell'Ente ospedaliero cantonale (EOC) nelle scuole postobbligatorie. L'obiettivo era garantire una presenza regolare delle figure specializzate, raggiungendo tutti gli studenti e gli apprendisti del Cantone, indipendentemente dall'istituto frequentato.
Il Consiglio di Stato ha deciso di sostenere la proposta, ampliandone anche la portata. L'intenzione è infatti quella di rafforzare gli interventi già nella scuola media, coinvolgendo tutte le classi terze o quarte, e di rendere sistematica la presenza dei Consultori nelle scuole medie superiori e professionali, prevedendo un'ora di lezione nel primo biennio.
Una soluzione che, secondo il PS, permetterebbe di superare le attuali differenze tra istituti, evitando che l'accesso all'educazione alla salute sessuale dipenda dalla sensibilità o dalle possibilità organizzative delle singole scuole.
«Un importante passo avanti», sottolineano i socialisti, ricordando che l'educazione sessuale e affettiva non può essere considerata un tema marginale. Conoscere il proprio corpo, comprendere i propri diritti, imparare a riconoscere e rispettare i limiti propri e altrui e sviluppare relazioni sane e consensuali sono, secondo il partito, elementi fondamentali per il benessere delle giovani generazioni.
Il rafforzamento degli interventi avrebbe inoltre una funzione preventiva. Non soltanto rispetto alle infezioni sessualmente trasmissibili e alle gravidanze indesiderate, ma anche per quanto riguarda gli abusi, i comportamenti a rischio e le relazioni caratterizzate da violenza, pressione o assenza di consenso.
Per il PS, garantire a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi la possibilità di incontrare professionisti qualificati significa anche promuovere una cultura fondata sul rispetto reciproco, sulla responsabilità e sulla cura della propria salute e di quella degli altri.
Nessun costo aggiuntivo per il Cantone - Un aspetto rilevante della proposta governativa riguarda il finanziamento. Secondo quanto riferito dal PS, il Consiglio di Stato prevede infatti di realizzare il potenziamento dei Consultori senza generare costi supplementari per le casse cantonali, attraverso una compensazione interna alle prestazioni di interesse generale riconosciute all'EOC.
Alla luce dell'impegno assunto dal Governo, i socialisti hanno quindi deciso di ritirare la mozione. La scelta, spiegano, punta a favorire una concretizzazione delle misure nel più breve tempo possibile, evitando un ulteriore passaggio parlamentare.
«Accolgo con grande soddisfazione la decisione del Consiglio di Stato», dichiara la granconsigliera socialista Lisa Boscolo. «Un importante passo avanti per garantire un'educazione scientificamente fondata e accessibile a tutte e tutti. Un investimento nella salute delle nuove generazioni e in una società più consapevole e rispettosa».