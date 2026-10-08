Educazione sessuale nelle scuole, il Governo sostiene il potenziamento dei Consultori

«Un importante passo avanti», sottolineano i socialisti, ricordando che l'educazione sessuale e affettiva non può essere considerata un tema marginale. Conoscere il proprio corpo, comprendere i propri diritti, imparare a riconoscere e rispettare i limiti propri e altrui e sviluppare relazioni sane e consensuali sono, secondo il partito, elementi fondamentali per il benessere delle giovani generazioni.