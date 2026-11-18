Le misure di competenza diretta della Finma saranno introdotte progressivamente e i loro effetti saranno verificati. "Orientiamo le nostre risorse sui rischi materiali e verifichiamo regolarmente dove possiamo alleggerire gli oneri degli assoggettati senza compromettere la qualità della vigilanza", afferma il direttore Stefan Walter, citato in un comunicato. "In questo modo si coniuga una vigilanza sui mercati finanziari efficace con dinamiche efficienti e requisiti proporzionati, rafforzando in modo duraturo la reputazione, la competitività e la capacità di affrontare le sfide future della piazza finanziaria", conclude il 61enne di nazionalità tedesca che, prima di accedere alla Finma, era stato un alto funzionario della Banca centrale europea (Bce).