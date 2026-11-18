Finma, nuove misure per snellire la burocrazia
La supervisione sarà più rapida e accessibile anche per il settore fintech grazie a nuovi percorsi dedicati.
BERNA - La Finma vuole ridurre gli oneri amministrativi per banche, assicurazioni e altri operatori sottoposti alla sua vigilanza: l'autorità federale di controllo dei mercati finanziari ha annunciato oggi un pacchetto di misure per semplificare le procedure e rendere più efficienti le verifiche.
L'obiettivo è concentrare le risorse sui rischi effettivi, evitando richieste di informazioni e adempimenti ridondanti. Una delle principali novità riguarda il settore fintech, per il quale viene introdotto un iter accelerato, denominato "fintech fast track". Il nuovo percorso punta a gestire le diverse fasi di lavoro insieme al richiedente nell'arco di 15 giorni lavorativi. La procedura è riservata alle domande particolarmente ben preparate e relative a modelli operativi a basso rischio. Tra i requisiti figurano un esame preliminare positivo e la presentazione elettronica della domanda. L'ammissione viene decisa caso per caso dalla Finma e non comporta né requisiti di autorizzazione ridotti né garanzie di approvazione.
L'autorità introdurrà inoltre tempistiche più trasparenti per alcune pratiche standardizzate nel settore bancario e assicurativo. Previsti anche moduli più semplici, istruzioni più chiare e un maggiore riutilizzo delle informazioni già disponibili. Novità riguardano i gestori patrimoniali e i trustee (cioè i gestori dei trust): le modifiche delle condizioni di autorizzazione saranno valutate direttamente dalla Finma, senza un esame preliminare degli organismi di vigilanza. I funzionari di Berna intendono inoltre rivedere la classificazione degli istituti in base al rischio e utilizzare maggiormente strumenti digitali e nuove tecniche di analisi.
Un altro intervento riguarda la raccolta dei dati, che sarà sottoposta a una revisione per ridurne frequenza ed entità, evitando duplicazioni. La Finma prevede anche di consultare gli operatori del settore prima di importanti comunicazioni sulla vigilanza, così da integrare le esperienze pratiche degli istituti.
Ulteriori semplificazioni richiederanno invece modifiche legislative e saranno sottoposte al gruppo di lavoro del Dipartimento federale delle finanze. Tra le proposte figurano un accesso più ampio al regime agevolato per piccole banche e assicurazioni e una semplificazione della vigilanza su gestori patrimoniali e trustee. Si propone inoltre di adeguare in base ai rischi la frequenza delle verifiche sulla preparazione alle crisi e di abolire l'obbligo di riconoscimento per le sedi di negoziazione estere.
Le misure di competenza diretta della Finma saranno introdotte progressivamente e i loro effetti saranno verificati. "Orientiamo le nostre risorse sui rischi materiali e verifichiamo regolarmente dove possiamo alleggerire gli oneri degli assoggettati senza compromettere la qualità della vigilanza", afferma il direttore Stefan Walter, citato in un comunicato. "In questo modo si coniuga una vigilanza sui mercati finanziari efficace con dinamiche efficienti e requisiti proporzionati, rafforzando in modo duraturo la reputazione, la competitività e la capacità di affrontare le sfide future della piazza finanziaria", conclude il 61enne di nazionalità tedesca che, prima di accedere alla Finma, era stato un alto funzionario della Banca centrale europea (Bce).